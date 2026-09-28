إعلامي: مروان عطية أهم لاعب وسط في مصر وتعويض غيابه صعب

أكد الإعلامي محمد فارس، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، أن مروان عطية، لاعب وسط منتخب مصر، يمثل عنصرًا مهمًا في تشكيل الفراعنة، مشيرًا إلى صعوبة تعويض أدواره داخل الملعب.

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «اللي هيتفرج على مباراة مصر وأنجولا تاني بهدوء هيفهم ليه مروان عطية أهم لاعب وسط في مصر حاليًا وغيابه صعب تعويضه، لأن مفيش لاعب بيعمل نفس أدواره، وعشان كده مكنتش ببالغ وأنا بقول إنه كان أهم لاعب في منتخب مصر في كأس العالم».

وتعادل منتخب مصر سلبيًا مع نظيره أنجولا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، ليحصد كل منتخب نقطة في بداية مشواره بالمجموعة.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراته الثانية في التصفيات أمام منتخب جنوب السودان، غدًا الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، على ملعب جوبا الدولي بالعاصمة جوبا. وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا للموعد المعلن حاليًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

وتنقل شبكة beIN Sports مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر أن تذاع مواجهة مصر وجنوب السودان عبر قنواتها.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى كالتالي:

مالاوي – 3 نقاط

مصر – نقطة واحدة

أنجولا – نقطة واحدة

جنوب السودان – دون نقاط

وكان منتخب مالاوي قد حقق الفوز على جنوب السودان بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب مصر مع أنجولا دون أهداف.