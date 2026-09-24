أكرمتني فلك الحمد.. مروان عطية في أحدث ظهور من مران منتخب مصر

شارك مروان عطية، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وظهر مروان عطية من مران المنتخب استعدادا لمواجهة انجولا ضمن تصفيات أمم افريقيا، وعلق: “اكرمتني فلك الحمد”.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبه الأخير بمركز المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يخوض تدريبه اليوم بإستاد القاهرة الدولي، استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، المقرر لهما 25 و 29 سبتمبر الحالي، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، ثم ودية جنوب أفريقيا، المقرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل.