قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً
جمارك السيارات في مصر.. مفاجأة جديدة تحسم الجدل حول الرسوم
توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..مدبولي: العالم بأسره يعاني من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
قبل أن تفك مسمارًا .. احذر عداد الكهرباء بيسجلك
بدء محاكمة إسماعيل دولار وآخرين في واقعة كافيهات المقطم .. بعد قليل
شروط استجابة الدعاء.. 4 أمور تعين على قبول الدعاء وتحقيق الرجاء
في ثاني أسبوع دراسة| المدارس تبحث عن معلمين لسد العجز..وتفتح باب"التعاقد بالحصة"
واشنطن تدعو بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بفلوريدا
مفيش واخد رصاصة في صدرى.. مصاب يفاجئ طبيب طوارئ قنا برد صادم
رئيس المجلس الأوروبي يدعو إيران لاستئناف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
أفضل وقت لأداء صلاة الضحى.. متى تبدأ ومتى ينتهي وقتها؟
القوات اليمنية تعلن تكبيد الحوثيين خسائر وإفشال تقدم ميداني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالجليل: سقف الرواتب الجديد في الأهلي ضبط غرفة الملابس

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن منصب المدير الرياضي في الأندية المصرية لم يحقق النجاح المطلوب مقارنة بما يحدث في أوروبا، كما تحدث عن أزمة تجديد عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي وسياسة سقف الرواتب الجديدة.

الأهلي 

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "في مصر كل فترة نادي يتعاقد مع مدير رياضي، يقعد شهرين وبعدين يمشي من غير ما يعمل حاجة، والمنصب في مصر ملهوش لازمة عكس أوروبا".

وأضاف: "ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، رفض مقابلة وكيل ياسر إبراهيم، وليس اللاعب".

وتابع: "إصرار الأهلي على سقف الرواتب غلط، ولازم يكون فيه تقريب لوجهات النظر، حتى لو حد هيتحمل الفارق من خارج النادي".

وأردف: "سقف الرواتب الجديد في الأهلي ضبط غرفة الملابس في الأهلي".

الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

المستشار أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق

نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

حالة الطقس

«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب

أرشيفية

نجل سفير إسرائيل في واشنطن يصارع الموت بعد دهس قرب رام الله.. ووالده يعود إلى إسرائيل

محمد هاني وياسر إبراهيم

الأهلي يغلق ملف تجديد محمد هاني وياسر إبراهيم ويرحب برحيلهما في يناير | خاص

احمد موسي

أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا

ترشيحاتنا

الجولف

غدا.. انطلاق منافسات النسخة 13 من سلسلة جولف مصر بمشاركة 30 دولة

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يدعم المنتخب قبل مواجهة أنجولا وينقل تحيات الرئيس السيسي للاعبين

محمد صلاح

محمد صلاح يوجه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا

بالصور

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

بـ بوكلات فى الشعر.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد