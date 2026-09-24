محمد عبدالجليل: سقف الرواتب الجديد في الأهلي ضبط غرفة الملابس

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن منصب المدير الرياضي في الأندية المصرية لم يحقق النجاح المطلوب مقارنة بما يحدث في أوروبا، كما تحدث عن أزمة تجديد عقد ياسر إبراهيم مع الأهلي وسياسة سقف الرواتب الجديدة.

الأهلي

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "في مصر كل فترة نادي يتعاقد مع مدير رياضي، يقعد شهرين وبعدين يمشي من غير ما يعمل حاجة، والمنصب في مصر ملهوش لازمة عكس أوروبا".

وأضاف: "ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، رفض مقابلة وكيل ياسر إبراهيم، وليس اللاعب".

وتابع: "إصرار الأهلي على سقف الرواتب غلط، ولازم يكون فيه تقريب لوجهات النظر، حتى لو حد هيتحمل الفارق من خارج النادي".

وأردف: "سقف الرواتب الجديد في الأهلي ضبط غرفة الملابس في الأهلي".