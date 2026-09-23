سعر الريال السعودي في مصر يتراجع بختام تعاملات الأربعاء 23 سبتمبر 2026

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم

وبلغ أعلى سعر شراء للريال السعودي 13.73 جنيه بتراجع نسبته 0.5784%، فيما سجل أقل سعر بيع 13.69 جنيه بانخفاض قدره 0.4176%، وبلغ متوسط سعر الريال في السوق 13.66 جنيه بتراجع نسبته 0.3716%.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.68 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل البنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) أعلى سعر شراء عند 13.73 جنيه، وبلغ سعر البيع لديه 13.76 جنيه.

وجاء سعر الريال السعودي في بنك إتش إس بي سي (HSBC) ليسجل سعر شراء 13.72 جنيه وبيع 13.75 جنيه دون تغيير.

وصل سعر الريال السعودي في بنك نكست نحو 13.68 جنيه للشراء و13.72 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الريال في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 13.65 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الريال السعودي في بنوك التجاري الدولي (CIB)، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي وبنك بيت التمويل الكويتي (KFH) ليسجل 13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سجل الريال في بنك التعمير والإسكان 13.66 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر شراء الريال نحو 13.66 جنيه و13.70 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنوك قناة السويس و الإسكندرية 13.62 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

وبلغ في بنك أبوظبي الأول مصر سجل الريال السعودي نحو 13.61 جنيه للشراء و13.69 جنيه للبيع.

وتداول سعر كريدي أجريكول 13.60 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي 13.56 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

أعلى أسعار بيع الريال السعودي في مصر

سجل بنك الكويت الوطني (NBK) أعلى سعر بيع عند 13.84 جنيه مقابل 13.54 جنيه للشراء، تلاه بنك التنمية الصناعية بسعر بيع 13.78 جنيه وشراء 13.54 جنيه، ثم المصرف المتحد بسعر بيع 13.73 جنيه وشراء 13.25 جنيه.

الأقل سعرا

سجل بنك فيصل الإسلامي 13.51 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع دون تغيير، وهو السعر نفسه للبيع في بنك أبوظبي التجاري (ADCB) الذي سجل 13.22 جنيه للشراء، وهو أدنى سعر شراء بين البنوك.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية الدولية نحو 13.46 جنيه للشراء و13.70 جنيه للبيع، والعقاري المصري العربي 13.34 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.