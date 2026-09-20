انخفاض طفيف.. كم سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد؟

تباينت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف، مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، وغلب الانخفاض علي أغلب تعاملات البنوك.

ونستعرض خلال السطور التالية سعر الريال السعودي في مصر خلال ختام تداولات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي في مصر ختام اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة أعلى أسعار الشراء، حيث سجل الريال السعودي لديه 13.90 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع.

وجاء البنك الأهلي الكويتي في المرتبة الثانية بسعر شراء بلغ 13.87 جنيه وسعر بيع 13.90 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنكي مصر والأهلي

أما في أكبر البنوك الحكومية، فقد انخفض سعر الريال السعودي في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمستوى 13.81 جنيه للشراء و13.86 جنيه للبيع.

وفي بنوك أخرى، سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعراً بلغ 13.82 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك نكست (NXT) نحو 13.84جنيه للشراء وبلغ و13.89 جنيه للبيع.

وتداول سعر شراء الريال السعودي في بنك HSBC عند 13.84جنيه وبلغ سعر البيع 13.87.

وفي بنك المصري الخليجي سجل سعر شراء الريال نحو 13.83 جنيه وبلغ سعر البيع 13.87.

وعلى صعيد أدنى مستويات الصرف، سجل المصرف المتحد سعر شراء بلغ 13.40 جنيه ونحو 13.89 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أقل سعر بيع متاح في بنك أبوظبي الأولي عند 13.84 جنيه، و13.77 جنيه للشراء.

واستقر سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي عند 13.51 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع دون تغيير يذكر.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

ورسميا أعلن البنك المركزي المصري عن سعر شراء الريال السعودي عند مستوى 13.83 جنيه و 13.87 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي في مصر

سجل متوسط سعر الريال السعودي في السوق المصرفي نحو 13.82 جنيه.