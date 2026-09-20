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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة أمام منزلها في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم «أ. ع. ا»، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا، أمام منزل أسرتها بمنطقة باب شرقي.

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 8286 لسنة 2026 جنايات باب شرقي، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من أسرة الطفلة، يفيد بتعرضها للتعدي من جانب المتهم.

وكشفت التحقيقات، التي دعمتها تحريات المباحث وأقوال شهود الإثبات، عن أنه أثناء وجود المجني عليها أمام مدخل العقار محل سكنها، اقترب منها المتهم وقام بملامسة جزء من جسدها، قبل أن يفر هاربًا من المكان.

وبتكثيف التحريات وفحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط موقع الواقعة، أمكن تحديد هوية المتهم، حيث أكدت التسجيلات ما توصلت إليه التحريات، ليتم تحرير المحضر اللازم وضبط المتهم.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشارين طارق محمد هريدي وشرين فوز الدين، وسكرتارية محمد أحمد البغدادي.

الإسكندرية جنايات طفلة المتهم السجن المشدد

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