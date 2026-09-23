سعر الذهب يتراجع في مصر.. عيار 21 يسجل 6225 جنيهًا بختام تعاملات الأربعاء

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا علي مدار تعاملات اليوم الاربعاء،

و خلال السطور التالية نرصد أسعار الذهب في السوق المحلية خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026.

وشهد سعر بيع الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6225 جنيهًا للجرام، مقابل 6240 جنيهًا خلال التعاملات الصباحية من اليوم نفسه، بتراجع قدره 15 جنيهًا.

أسعار الأعيرة الذهبية في مصر

سجل الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً والأغلي سعرا، سعر 7115 جنيهًا للبيع مقابل 7070 جنيهًا للشراء.

سعر جرام 21 الأكثر تداولا في مصر

وسجل الجرام عيار 21 سعر 6225 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 6185 جنيهًا، ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول بسوق الصاغة خلال الفترة المسائية.

أسعار عيارات الذهب 18 و 14 اليوم الأربعاء

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5335 جنيهًا للبيع و5300 جنيه للشراء.

وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند نحو 4150 جنيهًا للبيع و4125 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء

أما سعر الجنيه الذهب، فقد سجل 49800 جنيه للبيع و49480 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب بالجنيه اليوم الأربعاء

بلغ سعر أونصة الذهب 221280 جنيهًا للبيع و219855 جنيهًا للشراء جنيها.

سعر الأونصة عالميًا

سجلت الأونصة عالميًا الآن 4,285.78 دولارًا.

سعر الدولار في الصاغة والبنوك

بلغ سعر «دولار الصاغة» 51.63 جنيهًا، مقابل 51.42 جنيهًا في البنوك، وهو السعر الذي يُحتسب على أساسه تسعير الذهب محليًا.

عوامل مؤثرة في أسعار الذهب محليا

يُذكر أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل، أبرزها سعر الأونصة عالميًا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.