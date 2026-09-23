سبيكة ربع جرام بكام؟.. أسعار السبائك والجنيهات الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية، وهي فرصة لمن يرغب في الاستثمار في الذهب وشراء السبائك عيار 24، والتي تبدأ من أول ربع جرام ، ويزداد الإقبال على شراء سبيكة 10 جرام وسبيكة 20 جرام باعتبارهما أوزن متوسطة وسهلة البيع والشراء، لذا نستعرض لكم في السطور التالية أسعار السبائك الذهب اليوم وأسعار الجنيهات الذهب وسعر عيار 21..

أسعار الجنيهات الذهب

سجل جنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرام نحو 50,656 جنيهًا

سجل سعر نصف جنيه الذهب وزن 4 جرامات نحو 25,340 جنيهًا

سجل ربع جنيه الذهب وزن 2 جرام نحو 12,680 جنيهًا.

أسعار السبائك الذهب عيار 24

بلغ سعر سبيكة ربع جرام نحو 1,979 جنيهًا

سعر سبيكة نصف جرام نحو 3,757 جنيهًا

سعر سبيكة جرام واحد نحو 7,329 جنيهًا

سعر سبيكة 2.5 جرام نحو 18,148 جنيهًا

سعر سبيكة 5 جرامات نحو 36,156 جنيهًا

سعرسبيكة 10 جرامات نحو 72,293 جنيهًا

سعر سبيكة 15 جرام نحو 112,369 جنيهًا.

سعر سبيكة 20 جرامًا نحو 144,486 جنيهًا

سعر سبيكة 25 جرامًا نحو 180,607 جنيهات

بلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.10 جرام نحو 224,675 جنيهًا

سعر سبيكة 50 جرامًا نحو 361,014 جنيهًا

سعر سبيكة 100 جرام نحو 721,829 جنيهًا

سعر سبيكة 250 جرامًا نحو 1,796,196 جنيهًا

سعر سبيكة 500 جرام نحو 3,591,393 جنيهًا.

مصنعية السبائك الذهب

تختلف مصنعية السبائك الذهبية وفق الوزن والشركة المنتجة، وتكون مصنعية الأوزان الصغيرة أعلى نسبيًا من السبائك ذات الأوزان الكبيرة.

وبحسب البيانات المعلنة، تبلغ مصنعية سبيكة الذهب 2.5 جرام نحو 105 جنيهات للجرام، مع إمكانية وجود استرداد نقدي يصل إلى 28 جنيهًا للجرام وفقًا للشروط المطبقة.



أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 بدون مصنعية المستويات التالية:

سعر الذهب عيار 24: سجل 7137 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 22: سجل 6542 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21: سجل 6245 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18: سجل 5353 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 14: سجل 4163 جنيه للجرام.