قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلة تعريفية لكبرى شركات سياحة الرفاهية والمؤتمرات بالسوق الروسي إلى القاهرة والعلمين
عبد العاطي يبحث مع وزيرة خارجية فنلندا تعزيز العلاقات وتطورات غزة
«التنشيط السياحي» تستضيف وفدا من كبار منظمي الرحلات الروس بالقاهرة والعلمين
مدبولي يلتقي نظيره العراقي بنيويورك ويؤكد استعداد الشركات المصرية للمشاركة في تنمية العراق
إعلام إيراني: مقتل العميد في الحرس الثوري حسين ظريفي خلال اشتباكات في سراوان
أحمد موسي يحتفل مع أهالي قريته بالصعيد: الطبل البلدي جزء من فرحتنا و شكرا لكل إللي شرفونا
غدًا.. انطلاق مونديال الأندية لكرة اليد من العاصمة الجديدة بمشاركة 10 أندية عالمية
الحكومة البريطانية تدرس رفع ضريبة أرباح رأس المال لزيادة الإيرادات
الصين: الحوار والمفاوضات السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية
مران الأهلي .. طاهر محمد طاهر يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي
إصابة طيارين عسكريين بريطانيين بجروح إثر تحطم طائرة تدريب في ويلز
عبد العاطي ولافروف يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر وروسيا وتطورات أزمات المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محكمة النقض الفرنسية ترفض طعن حكيمي.. تفاصيل

حكيمي
حكيمي
مجدي سلامة

رفضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الطعن المقدم من لاعب كرة القدم المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، مؤكدةً بذلك قرار إحالته إلى المحاكمة.

ويأتي هذا القرار الحاسم ليطوي مرحلة الطعون القانونية ويفتح الطريق أمام مثول حكيمي أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في أوت دو سين، للبت في القضية التي تعود تفاصيلها إلى شهر فبراير من عام 2023، إثر اتهامات وجهتها إليه شابة تعود وقائعها لجامعة يناير من العام ذاته.

من جانبه، أوضح مصدر قضائي وهيئة الدفاع أن رفض محكمة النقض جاء لعدم وجود أسباب جدية تبرر قبول الطعن، وفي المقابل، يُشدد المراقبون على أن هذا القرار لا يعد حكماً بإدانة اللاعب، إذ تبقى مسألة إدانته أو براءة تهمته رهينة بما ستسفر عنه الجلسات والمرافعة خلال المحاكمة الرسمية.

وعلى الصعيد القانوني والإجرائي، لم يتم حتى الآن تحديد موعد دقيق لبدء جلسات المحاكمة، وسط تقارير تشير إلى احتمالية استدعاء بعض الأسماء البارزة، من بينهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، للإدلاء بشهادتهم في سياق التحقيقات والملف القضائي.

محكمة النقض الفرنسية حكيمي أشرف حكيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل من المحكمة في دعوى وقف قبول الأجانب واللاجئين بالجامعات الحكومية

ارشيفي

إثيوبيا تشتعل.. جبهة تيجراي تسيطر على مطار ميكيلي

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد

الرئيس السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين رؤساء 8 محاكم استئناف

الذهب يتراجع عالمياً اليوم الأربعاء بعد ارتفاع الدولار

مفاجأة.. الدولار يضرب الذهب بقوة والأوقية تهبط إلى 4329 دولارا

صورة أرشيفية

بعد نشر الواقعة بصدى البلد|تحقيق وجزاءات لمعلمة ومديرة مدرسة بعد تشويه شعر تلميذ ببني سويف

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

الدولار يواصل التراجع في البنوك بمنتصف تعاملات اليوم .. وهذا سعره الآن

ترشيحاتنا

المسح الصحي للأسرة المصرية

إعلامي حول نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية: الأرقام تطرح تساؤلات حول أوضاع الأسرة والطفل

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: روسيا لم تحقق أهدافها.. واستمرار الحرب يثير مخاوف بشأن سيادة الدول

القضية الفلسطينية

أستاذ قانون دولي: الخطاب العالمي تجاه القضية الفلسطينية يتغير.. والمطلوب إجراءات عملية

بالصور

طريقة عمل كيك السينامون

طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..
طريقة عمل كيك السينامون..

كسر الزيرو.. أسعار رينو تاليانت موديل 2025 المستعملة في مصر

رينو تاليانت
رينو تاليانت
رينو تاليانت

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 رسمياً

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي

هدى الإتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة
هدى الاتربي تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

صابرين النجيلي

دياب يطرح أغنيته الجديدة "امسك حرامي" بالتعاون مع صابرين النجيلي.. شاهد

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص..فيديو وصور

عمر السعيد

إسلام جمال وهشام ماجد فى جنازة والد عمر السعيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد