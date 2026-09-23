محكمة النقض الفرنسية ترفض طعن حكيمي.. تفاصيل

رفضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، الطعن المقدم من لاعب كرة القدم المغربي ونجم نادي باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، مؤكدةً بذلك قرار إحالته إلى المحاكمة.

ويأتي هذا القرار الحاسم ليطوي مرحلة الطعون القانونية ويفتح الطريق أمام مثول حكيمي أمام المحكمة الجنائية الإقليمية في أوت دو سين، للبت في القضية التي تعود تفاصيلها إلى شهر فبراير من عام 2023، إثر اتهامات وجهتها إليه شابة تعود وقائعها لجامعة يناير من العام ذاته.

من جانبه، أوضح مصدر قضائي وهيئة الدفاع أن رفض محكمة النقض جاء لعدم وجود أسباب جدية تبرر قبول الطعن، وفي المقابل، يُشدد المراقبون على أن هذا القرار لا يعد حكماً بإدانة اللاعب، إذ تبقى مسألة إدانته أو براءة تهمته رهينة بما ستسفر عنه الجلسات والمرافعة خلال المحاكمة الرسمية.

وعلى الصعيد القانوني والإجرائي، لم يتم حتى الآن تحديد موعد دقيق لبدء جلسات المحاكمة، وسط تقارير تشير إلى احتمالية استدعاء بعض الأسماء البارزة، من بينهم النجم الفرنسي كيليان مبابي، للإدلاء بشهادتهم في سياق التحقيقات والملف القضائي.