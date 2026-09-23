محكمة التمييز الفرنسية تؤيد إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في قضية الاغتصاب

أكدت محكمة التمييز الفرنسية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الأربعاء، قرار إحالة المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى المحاكمة على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب.

استمرار الإجراءات القضائية ضد أشرف حكيمي

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مصدر قضائي، أن محكمة التمييز أيدت قرار إحالة اللاعب المغربي إلى المحاكمة، بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير 2023، عندما تقدمت شابة ببلاغ ضد أشرف حكيمي، متهمةً إياه بالاغتصاب، وهي الاتهامات التي ينفيها اللاعب بشكل مستمر.

ومن المقرر أن تستمر الإجراءات القانونية، على أن تنظر المحكمة المختصة في الاتهامات المنسوبة إلى حكيمي، وتصدر قرارها وفقًا لما تسفر عنه المحاكمة.