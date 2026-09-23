شوبير: مباراة جنوب أفريقيا فرصة لاختبار لاعبي المنتخب تحت الضغط

أكد الإعلامي أحمد شوبير أهمية مباراة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا الودية، المقرر إقامتها خلال فترة التوقف الدولي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواجهات تمثل فرصة مهمة للجهاز الفني من أجل اختبار عدد من اللاعبين والاستقرار على العناصر الأفضل.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «مع شوبير»: «البعض قال مباراة جنوب أفريقيا مالهاش لازمة، لا لها لازمة، وكل المنتخبات أو معظمها خاصة الكبيرة بتستغل التوقف الدولي عشان تلعب ماتشات ودية».

وأضاف: «ليه بقى؟ لأن أنت عندك لاعيبة كتير، فمحتاج كل شوية أنك تدي فرص وتبص على الناس، تدي اللاعيبة الصفة الدولية، وتطمن على اللاعب وهو تحت ضغط، بتواجه مدارس كروية مختلفة».

وتابع شوبير: «مدرسة جنوب أفريقيا صعبة ودمها تقيل، وأول رجوع لموسيماني لمصر بعد تركه النادي الأهلي، ولف شوية كده ما بين أندية ومنتخبات، وفق في البعض ولم يوفق في البعض، دي سمة المدربين في العالم أجمع يعني».

واختتم تصريحاته قائلًا: «أتمنى إن شاء الله سواء المباراتين الرسميتين ناخد الـ6 نقاط، ده الأساس بعيدًا عن الأداء، لكن لو نتيجة بأداء يبقى زي الفل، حتى لو نتيجة بس يبقى تمام التمام».