وليد الفراج يكشف سبب تأخر إعلان القنوات السعودية الناقلة لخليجي 27

تترقب الجماهير السعودية انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل، وسط اهتمام كبير بمشاركة المنتخب السعودي ورغبة الجماهير في متابعة مباريات «الأخضر» وجميع مواجهات البطولة عبر القنوات المحلية.

وقبل انطلاق منافسات البطولة بساعات، أثار تأخر الإعلان عن القنوات السعودية التي ستنقل مباريات «خليجي 27» حالة من التساؤلات بين الجماهير، خاصة أن البطولة تقام على الأراضي السعودية، إلى جانب مشاركة المنتخب الوطني الذي يستهل مشواره بمواجهة الكويت ضمن منافسات الجولة الأولى.

وليد الفراج يكشف سبب أزمة حقوق البث

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج تفاصيل جديدة بشأن تأخر حسم ملف الناقل السعودي لمباريات «خليجي 27»، موضحًا أن الأمر يتعلق بالمفاوضات الخاصة بالحصول على حقوق البث والقيمة المالية المطلوبة لإتمام الاتفاق.

وأشار الفراج إلى أن المطالب المالية ارتفعت بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة التي سبقت انطلاق البطولة، الأمر الذي تسبب في تأخر التوصل إلى اتفاق نهائي والإعلان عن القنوات التي ستنقل مباريات المنافسات داخل السعودية.

مطالب مالية مرتفعة قبل انطلاق البطولة

وأوضح وليد الفراج أن المفاوضات شهدت ارتفاعًا في المقابل المالي المطلوب للحصول على حقوق نقل مباريات البطولة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تسبب في تعقيد المفاوضات مع الجهات الراغبة في بث المنافسات.

وضرب الفراج مثالًا لتوضيح طبيعة المفاوضات، معتبرًا أن الأمر يشبه الاتفاق على إقامة وليمة، قبل أن يتفاجأ الطرف الآخر، وقبل موعدها بفترة قصيرة، بطلب مضاعفة المقابل المالي من أجل إتمام الاتفاق.

وأكد أن ارتفاع المطالب المالية في توقيت متأخر يمثل ضغطًا على القنوات الخليجية الراغبة في الحصول على حقوق نقل البطولة، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق المباريات وضيق الوقت المتاح للتوصل إلى اتفاق.

الفراج يطمئن الجماهير بشأن بث خليجي 27

وحرص وليد الفراج على طمأنة الجماهير السعودية، مؤكدًا أن مباريات كأس الخليج العربي «خليجي 27» ستكون متاحة عبر ناقل محلي، رغم تأخر الإعلان الرسمي عن القنوات صاحبة حقوق البث.

وأوضح أن تأخر حسم ملف النقل التلفزيوني ليس أمرًا جديدًا، مشيرًا إلى حدوث أزمة مشابهة خلال النسخة الماضية من البطولة قبل التوصل إلى اتفاق بشأن حقوق البث.

وتوقع الفراج حسم ملف الناقل السعودي والإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا صعوبة إقامة بطولة كبيرة على الأراضي السعودية، بمشاركة المنتخب الوطني، دون توفير بث تلفزيوني محلي لمبارياتها.

مجموعات خليجي 27

وتنطلق منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27» في مدينة جدة بمشاركة 8 منتخبات، حيث تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والكويت والعراق وعُمان، بينما تضم المجموعة الثانية قطر والبحرين والإمارات واليمن.

ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة الكويت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بحثًا عن بداية قوية في المنافسة على التأهل إلى الدور نصف النهائي.