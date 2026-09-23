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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يحصّن جوهرته الإنجليزية.. بيلينجهام على أعتاب عقد جديد حتى 2031!

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام
حمزة شعيب

يقترب نادي ريال مدريد الإسباني من تجديد عقد لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام، في ظل اعتماد الفريق على خدماته باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيلته خلال السنوات الأخيرة.

ويواصل بيلينجهام، البالغ من العمر 23 عامًا، استعادة مستواه مع بداية الموسم الحالي، وسط ثقة كبيرة من المدرب جوزيه مورينيو، الذي يعتمد عليه في مركز صانع الألعاب.

ريال مدريد يستعد لحسم تجديد عقد بيلينجهام

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق ماتيو موريتو، عن تحركات ريال مدريد لتجديد عقد جود بيلينجهام، مشيرًا إلى أن اللاعب يمثل الاسم التالي في قائمة النجوم المستهدف تمديد عقودهم.

وقال موريتو: «ريال مدريد يقترب من تجديد عقد جود بيلينجهام، إنه الاسم التالي في قائمة اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم».

وأضاف أن المفاوضات قد تُحسم قبل نهاية العام الجاري، مع احتمالية الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح الصحفي الإيطالي أن العقد الجديد قد يمتد حتى عام 2030 أو 2031، مؤكدًا أن النادي الملكي يعمل على استكمال الاتفاق مع اللاعب.

بيلينجهام انضم إلى ريال مدريد في 2023

وكان جود بيلينجهام قد انضم إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو.

ومنذ انتقاله إلى النادي الملكي، فرض اللاعب الإنجليزي نفسه ضمن العناصر المهمة في تشكيلة الفريق.

ريال مدريد جود بيلينجهام بيلينجهام الدوري الإسباني

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