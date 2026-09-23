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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تقارير: فينيسيوس جونيور مهدد بفقدان مكانه الأساسي مع ريال مدريد

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتمالية جلوس البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، على مقاعد البدلاء خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع مستواه الفني منذ بداية الموسم.

ولم يقدم فينيسيوس الأداء المنتظر منه مع الفريق الملكي، خاصة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، والتي انتهت بخسارة ريال مدريد بنتيجة 2-1، بعدما جرى استبداله قبل حسم نتيجة المباراة.

صحيفة آس: فينيسيوس يمر بفترة صعبة

وأفادت صحيفة «آس» الإسبانية بأن فينيسيوس لا يعيش أفضل فتراته مع ريال مدريد، مشيرة إلى أنه يدرك أن مستواه الحالي لا يتناسب مع مكانته باعتباره أحد أبرز اللاعبين في العالم.

وأضافت الصحيفة أن الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، إلى جانب تراجع أدائه وخروجه بعد وقت قصير من انطلاق الشوط الثاني، تمثل عوامل تدفع اللاعب إلى مراجعة مستواه والعمل على تحسين وضعه داخل الفريق.

وأوضحت «آس» أن المدرب مورينيو يثق في قدرات فينيسيوس جونيور، لكن ذلك لا يعني ضمان مشاركته أساسيًا في جميع المباريات، معتبرة أن استبداله أمام أتلتيكو مدريد يمثل إشارة مهمة، خاصة أن المباراة لم تكن قد حُسمت حينها.

يان ديوماندي ينافس فينيسيوس على التشكيل الأساسي

من جانبها، ذكرت صحيفة «OKDIARIO» أن الإيفواري يان ديوماندي يقترب من الحصول على فرصة أكبر في التشكيل الأساسي، في ظل تراجع مستوى فينيسيوس جونيور وفقدانه جزءًا من الحدة الهجومية التي اشتهر بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس سجل هدفًا واحدًا وصنع 3 أهداف خلال 8 مباريات هذا الموسم.

أرقام تكشف تراجع مستوى فينيسيوس

واستعرضت الصحيفة بعض الأرقام الخاصة باللاعب البرازيلي، موضحة أن 27.3% من تسديداته فقط تصل بين القائمين والعارضة، ليحتل المركز الـ58 بين لاعبي الدوري الإسباني.

كما جاء فينيسيوس في المركز الـ255 من حيث نسبة دقة التمريرات، التي بلغت نحو 79.4%، بينما احتل المركز الـ44 في نسبة نجاح المراوغات، بواقع 42.9%.

وتشير هذه الأرقام، وفقًا للتقارير الإسبانية، إلى التحديات التي يواجهها فينيسيوس من أجل استعادة مستواه وضمان استمراره ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد.

فينيسيوس جونيور ريال مدريد الدوري الإسباني

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