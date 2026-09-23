بعد تسليمها العقد.. محافظ القليوبية يتابع تجهيز شقة سيدة ترعى 7 أطفال

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، استكمال تجهيز الشقة التي تم توفيرها للسيدة أمينة فؤاد، من قرية الرملة بمركز ومدينة بنها.

وذلك عقب الاستجابة العاجلة لاستغاثتها التي تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتسليمها عقد شقتها أمس بديوان عام المحافظة.



وكان محافظ القليوبية قد استقبل السيدة أمس بمكتبه بديوان عام المحافظة، واستمع إلى ظروفها واحتياجاتها، ووجّه بسرعة توفير مسكن آمن ومستقر لها وللأطفال الذين ترعاهم، حيث تبين أنها ترعى 7 أطفال، من بينهم 3 من أبنائها، بالإضافة إلى 4 أطفال تركهم شقيقها وزوجته في رعايتها عقب سفرهما.



وفي إطار الاستجابة لاستغاثتها، تم توفير شقة للسيدة بنظام الإيجار، مع سداد قيمة إيجار 6 أشهر مقدمًا، كما قام المحافظ خلال اللقاء بتسليمها عقد شقتها، بحضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، وأميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

توريد الأثاث



وفي إطار استكمال أوجه الدعم، قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية اليوم بتوريد الأثاث والمستلزمات المنزلية اللازمة للشقة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لتجهيزها وتهيئتها بصورة مناسبة للمعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرة.

وشملت التجهيزات أنتريه، 3 كنبات، 4 كراسي، دولاب، 6 سراير، 3 ألحفة، 3 سجاد، 7 بطاطين، تليفزيون ورسيفر، 2 مشاية، و15 مخدة.

وأكد محافظ القليوبية أن الاستجابة للحالات الإنسانية لا تقتصر على توفير المسكن، وإنما تمتد إلى استكمال تجهيزه وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة للمعيشة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسرة وتوفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للأطفال الذين ترعاهم السيدة.



ووجّه المحافظ باستمرار متابعة الحالة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، والوقوف على احتياجات الأسرة خلال الفترة المقبلة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لظروفها الاجتماعية والمعيشية.