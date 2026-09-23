بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وشركة مياه القليوبية في التدريب والبحث العلمي والاستشارات ودعم الاستدامة

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي والاستشارات العلمية، إلى جانب تطوير نظم الحوكمة والإدارة الذكية ودعم جهود الاستدامة.



وقع البروتوكول الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذة رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمد صلاح، مدير عام خدمة العملاء بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأستاذ حسام مشهور، مدير عام العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن البروتوكول يأتي في إطار تنظيم أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والشركة في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والاستشارية والتوعوية، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية.

وأضاف " الجيزاوي" أن التعاون يشمل تنفيذ البحوث والمشروعات العلمية المشتركة، وتعزيز التوعية المائية والاستدامة، من خلال نشر مفاهيم الأمن المائي بين الطلاب وإدماجها ضمن الأنشطة الطلابية والبرامج التثقيفية، بما يسهم في تنفيذ برنامج توعوي مستدام لترشيد استهلاك المياه داخل الحرم الجامعي.

كما يتضمن البروتوكول كذلك التعاون في دعم واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإعداد الدراسات البيئية وحساب الانبعاثات الكربونية ودعم خطط الحياد الكربوني، إلى جانب تقديم الاستشارات العلمية لتطوير مشروعات إدارة المخلفات، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يتضمن أيضا تقديم خصم للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي المقيدين ببرامج الدراسات العليا بجامعة بنها، سواء الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، بما يتيح لهم الاستفادة من البرامج الدراسية في مختلف التخصصات.

وأشار" الجيزاوي" إلى أن الجامعة تضع التدريب العملي في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بأهمية اكتساب الطلاب الخبرات التطبيقية إلى جانب الدراسة الأكاديمية، مؤكدا أن التعاون مع الشركة يتيح فرصا متميزة للتدريب والاحتكاك ببيئات العمل الحقيقية.

من جانبه، أعرب المهندس محمد إبراهيم عن سعادته بالتعاون مع جامعة بنها، مؤكدًا حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على دعم جهود التدريب والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية التي تمتلكها الجامعة، بما يخدم المجتمع المحلي ويسهم في تطوير منظومة العمل بالشركة.