تضامن القليوبية تبدأ حصر خسائر حريق محل كشري ببنها لصرف التعويضات للمتضررين

بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية إجراءات حصر ورصد الخسائر الناجمة عن الحريق الذي نشب بأحد محال الكشري بشارع فريد ندا بمدينة بنها، وامتدت آثاره إلى عدد من الوحدات السكنية بالعقار، فضلًا عن تأثر سيارة ملاكي، وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد التعويضات المناسبة للمتضررين.



جاء ذلك عقب تلقي مديرية التضامن الاجتماعي بلاغًا من مركز السيطرة بوزارة التضامن الاجتماعي بشأن نشوب الحريق، حيث كلفت أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، انتصار فتحي، مدير إدارة الضمان بالمديرية، و رامي الصياد، مدير إدارة بنها، بالتوجه إلى موقع الحادث، للوقوف على حجم الخسائر ورصد أي أضرار في الأرواح أو الممتلكات.

أعمال الحصر



وتواصل فرق التضامن الاجتماعي أعمال الحصر والمعاينة الميدانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يتم استكمال الإجراءات عقب انتهاء أعمال المعاينة والإجراءات الشرطية، تمهيدًا لتحديد أوجه الدعم والتعويضات المستحقة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.