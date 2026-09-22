تقارير تركية تكشف اكتمال منزل محمد صلاح في طرابزون وموعد انتقاله مع عائلته

كشفت تقارير صحفية تركية عن اكتمال تجهيز منزل محمد صلاح، نجم طرابزون سبور ومنتخب مصر، في مدينة طرابزون، بعد الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بإقامته مع عائلته.

وبحسب ما أوردته الصحف التركية صباح اليوم، من المنتظر أن ينتقل صلاح وأسرته إلى المنزل الجديد عقب عودته من معسكر منتخب مصر، استعدادًا لبدء مرحلة جديدة من حياته في تركيا.

وأشارت التقارير إلى أنه تم الانتهاء من تعيين جميع الموظفين داخل المنزل، إلى جانب وضع ترتيبات أمنية خاصة على أعلى مستوى، بهدف توفير الحماية اللازمة للنجم المصري خلال فترة إقامته.

ويقع المنزل الجديد، وفقًا للتقارير التركية، بالقرب من أحد الشواطئ السياحية الكبيرة في مدينة طرابزون، كما يضم حمام سباحة خاصًا، ضمن التجهيزات التي أُعدت لتوفير أجواء مناسبة لصلاح وعائلته.

ويحظى قائد منتخب مصر باهتمام كبير منذ انتقاله إلى طرابزون سبور، بعدما نجح في ترك بصمة قوية مع الفريق خلال الفترة الماضية، وسط تفاعل واسع من الجماهير التركية مع النجم المصري.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد صلاح لبدء فصل جديد مع عائلته في طرابزون، في ظل الشعبية الكبيرة التي اكتسبها منذ وصوله إلى النادي التركي.