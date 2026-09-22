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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة فالفيردي بعد ديربي أتليتكو

فالفيردي
فالفيردي
إسراء أشرف

أعلن نادي ريال مدريد التشخيص الطبي لإصابة الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط الفريق، التي تعرض لها خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.

وأوضح ريال مدريد، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها فالفيردي أظهرت إصابته بالتواء من الدرجة الثالثة في الكاحل الأيسر، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

وأشار النادي إلى أن تحديد فترة غياب اللاعب سيعتمد على تطور حالته خلال الأيام المقبلة، في انتظار معرفة مدى استجابته للعلاج والتأهيل.

وتعرض فالفيردي للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول خلال احتكاك مع الكوري الجنوبي كانغ-إن لي، في لقطة أثارت اعتراض لاعبي ريال مدريد، الذين طالبوا الحكم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب أتلتيكو مدريد، إلا أن الحكم قرر عدم احتسابها كحالة تستوجب الطرد.

وتأتي إصابة فالفيردي في توقيت صعب بالنسبة لريال مدريد، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتسببت الهزيمة في اتساع الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، إلى 6 نقاط، لتتلقى كتيبة الفريق الملكي ضربة جديدة مع بداية فترة التوقف الدولي.

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