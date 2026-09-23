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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خلافات أسرية تنتهي بمأساة.. حكاية أب لفظ أنفاسه الأخيرة بعدما ألقاه نجله من شرفة المنزل في الخصوص

متهم
متهم
إبراهيم الهواري

لم يكن أحد يتخيل أن تنتهي خلافات أسرية داخل منزل بمدينة الخصوص في القليوبية بهذه النهاية المأساوية، بعدما تحولت مشادة بين أب ونجله، الذي يعاني من مرض نفسي، إلى واقعة مأساوية فقد فيها الأب حياته.

تفاصيل الواقعة 

بدأت الواقعة بمشادة بين الأب ونجله، سرعان ما تطورت إلى لحظات مأساوية، أقدم خلالها الابن على إلقاء والده من شرفة المنزل، ليسقط الأب جثة هامدة، وسط حالة من الصدمة والحزن.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبدأت في فحص ملابساتها، فيما جرى نقل جثمان الأب إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

بلاغا بالواقعة 

وشهدت مدينة الخصوص في محافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما أقدم شاب يعاني من مرض نفسي على إنهاء حياة والده، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث ألقاه من شرفة المنزل، ليسقط جثة هامدة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم الخصوص إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص أن مشادة نشبت بين الأب ونجله، تطورت إلى قيام الأخير بإلقاء والده من شرفة المنزل، حيث يعاني المتهم من مرض نفسي.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسبابها.

القليوبية محافظة القليوبية الخصوص الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

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