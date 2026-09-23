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انفجارات على الهواء.. هجمات روسية عنيفة على العاصمة الأوكرانية كييف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انفجارات على الهواء.. هجمات روسية عنيفة على العاصمة الأوكرانية كييف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن الشبكة ربما تكون غير مستقرة حتى هذه اللحظة، بسبب الاستهدافات الروسية المستمرة للعاصمة الأوكرانية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن دوي الانفجارات يتواصل في كييف، بالتزامن مع عمليات الدفاع الجوي وتحليق مسيرات من طراز «جيران-5» في المنطقة الجنوبية من العاصمة.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن انفجارًا وقع قبل نحو نصف ساعة، مستهدفًا إحدى منشآت التخزين في العاصمة الأوكرانية، مشيرًا إلى تضرر مطار جولياني ومحيطه، إلى جانب عدد من محطات الوقود، جراء الهجمات التي بدأت منذ فجر اليوم.

وأشار إلى أن صفارات الإنذار لا تكاد تتوقف في العاصمة الأوكرانية، بالتزامن مع استمرار تحليق المسيرات الروسية ومحاولات أنظمة الدفاع الجوي التصدي لها.

ولفت إلى أن كييف تعرضت، منذ أمس، وقبيل كلمة أوكرانيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك بالتزامن مع اللقاء الذي جمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، لسلسلة واسعة من الهجمات الصاروخية.

كما أوضح أن حي أوبولون في العاصمة الأوكرانية شهد، أمس، استهدافًا لإحدى منشآت تخزين الوقود، في إطار الهجمات المتواصلة على البنية التحتية والمنشآت الحيوية.

كييف أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

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