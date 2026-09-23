تاكايتشي: اليابان ستواصل دعم أوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا

تعهدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، خلال أول اجتماع رسمي لها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن تواصل اليابان ممارسة الضغط على روسيا من خلال العقوبات، مع دخول الحرب عامها الخامس.

وفي مستهل اللقاء الذي استمر نحو 20 دقيقة، وعُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال زيلينسكي إن العقوبات أثبتت فعاليتها، مضيفًا أن كييف لن تنسى أبدًا المساعدات الإنسانية ومساعدات الطاقة التي قدمتها طوكيو حتى الآن.

ونقلت الحكومة اليابانية عن تاكايتشي قولها لزيلينسكي خلال اللقاء: "ستواصل اليابان العمل على تقديم المساعدة لأوكرانيا وفرض العقوبات على روسيا بالتنسيق مع المجتمع الدولي".

وأضافت رئيسة الوزراء: "من الضروري أن تتضافر الدول لدعم أوكرانيا، حتى يتحقق السلام العادل والدائم في أقرب وقت ممكن"، مؤكدةً استمرار تضامن طوكيو مع كييف، بحسب الحكومة اليابانية.

وخلال الجزء الأول من المحادثات، الذي كان مفتوحًا أمام وسائل الإعلام، قال زيلينسكي أيضًا إنه على يقين من أن السلام سيحل في أوكرانيا، معربًا عن أمله في أن تشارك الشركات اليابانية في جهود إعادة إعمار بلاده.

ومنذ توليها منصب رئيسة الوزراء في أكتوبر الماضي، لم تعقد تاكايتشي اجتماعًا ثنائيًا رسميًا مع نظيرها الأوكراني. وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى إن كييف هي التي طلبت عقد الاجتماع.