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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وحشية بالغة.. بني جانتس: لا مفر من إخلاء مدينة غزة ونزع سلاح حماس

جانتس
جانتس
محمد على

أدلى  عضو "مجلس الحرب" السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يرأسها بنيامين نتنياهو ، بني جانتس بواحدة من تصريحاته الوحشية المليئة برائحة الدم والداعية إلى تهجير وطرد الفلسطينيين بالقوة.

إخلاء مدينة غزة

قال جانتس : "يجب أن يحدث ذلك، إخلاء مدينة غزة، لأنه أمر وفي كل الأحوال لا مفر لنا منه. لا مفر من إخلاء السكان في غزة ونزع سلاح حماس".

وأمضى جانتس (67 عاماً) أكثر من ثلاثة عقود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث شغل في نهاية المطاف منصب رئيس الأركان، قبل أن يدخل معترك السياسة ويصبح أحد أبرز منافسي نتنياهو.

ثم شغل منصب وزير الدفاع، وبعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، انضم إلى حكومة الوحدة الطارئة، حيث شارك في صنع القرارات الرئيسية المتعلقة بالحرب.


ورغم دعاوية الوحشية، يزعم جانتس أن إسرائيل لم تتعمد تجويع الفلسطينيين ولم ترتكب إبادة جماعية خلال حرب غزة، مشيراً إلى المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع وجهود إسرائيل لإبعاد المدنيين عن مناطق القتال.

بحث تنسيق تحركات الأحزاب استعدادًا للانتخابات المقبلة


وأعلن حزب «يش عتيد» أمس الثلاثاء 22 سبتمبر ، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد سيستضيف، مساء السبت المقبل، اجتماعًا لقادة ما يُعرف بـ«كتلة التغيير» في منزله بتل أبيب، لبحث تنسيق تحركات الأحزاب استعدادًا للانتخابات المقبلة.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع رئيس حزب «معًا» ورئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ورئيس حزب «يشار» جادي آيزنكوت، ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان، ورئيس حزب «الديمقراطيون» يائير جولان، وفق بيان الحزب.

جانتس خارج الاجتماع


ولم تشمل الدعوة رئيس حزب «معسكر الدولة» بني جانتس، الذي كان شريكًا في «كتلة التغيير» خلال مراحل سابقة، ويقود حاليًا حزب «معسكر الدولة»، ويأتي استبعاده في ظل محاولات الأحزاب الأخرى بلورة إطار تنسيقي مستقل قبيل الانتخابات.


 

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