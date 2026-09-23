بكين تتحدي واشنطن.. هبوط طائرة تجارية إيرانية في الصين رغم تهديدات أمريكا

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بهبوط طائرة تجارية إيرانية في الصين رغم العقوبات الأمريكية.

وقد أكدت الصين استمرار استقبال الرحلات الإيرانية ورفض العقوبات الأحادية جاء ذلك رداً على سؤال بشأن استمرار السماح للرحلات الجوية الإيرانية بالهبوط على أراضيها.

وشددت بكين في تصريحات لها على أن موقفها ثابت في رفض العقوبات الأحادية التي وصفتها بأنها غير قانونية.

وتدخل عقوبات أمريكية مشددة - تهدف إلى شلّ قطاع الطيران الإيراني - حيز التنفيذ اليوم، الأربعاء، بعد أن تعهدت واشنطن بـ"إغلاق" شركات الطيران الإيرانية ومعاقبة أي جهة تتعامل معها.

وفي أول اعتراف من وسائل الإعلام الإيرانية بتعطيل حركة الطيران، أفادت مساء الثلاثاء بإلغاء الرحلات الجوية إلى عاصمتي العراق وعُمان في اليوم التالي، بينما لن تتأثر الرحلات الأخرى.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، التي أعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الاثنين، في أعقاب عقوبات سابقة على قطاع الطيران، بالإضافة إلى تهديده بـ"يوم النصر الاقتصادي" لإجبار إيران على الاستسلام، بعد تعثر الوسائل العسكرية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.