محمد حمزة: تمثيل مصر كان اختياري.. وأحلم بذهبية العالم وأولمبياد لوس أنجلوس

أكد محمد حمزة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، أنه لم يتردد في اختيار تمثيل مصر رغم حمله الجنسيتين المصرية والأمريكية، مشيرًا إلى أن ارتباطه بمصر كان حاضرًا منذ بداية مسيرته الرياضية، خاصة أن والديه سبق لهما تمثيل المنتخب المصري في البطولات الدولية.

وقال حمزة، خلال تصريحات تليفزيونية،في لقاء مع الإعلامي شادي شاش، مقدم برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، إنه بدأ ممارسة رياضة سلاح الشيش في سن السادسة، قبل أن يخوض أول مشاركة له في منافسات كأس العالم وهو في الثالثة عشرة من عمره، ليواصل بعدها مشواره حتى الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف لاعب منتخب مصر أن تمثيل الفراعنة كان قرارًا واضحًا بالنسبة له، رغم نشأته في الولايات المتحدة، مؤكدًا أن ارتباطه بمصر ودور أسرته في مسيرته كانا من العوامل المهمة في اختياره.

وتحدث حمزة عن أهدافه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن طموحه لا يتوقف عند المشاركة في البطولات الكبرى، وإنما يسعى للوصول إلى منصات التتويج وحصد الألقاب.

وأوضح أن هدفه الحالي هو المنافسة على ذهبية بطولة العالم، قبل مواصلة الاستعداد لتحقيق حلمه الأكبر بالتتويج بميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ويمتلك محمد حمزة خبرة أولمبية كبيرة، بعدما شارك في ثلاث دورات أولمبية بدأها بدورة الألعاب الأولمبية ريو 2016، ثم طوكيو 2020 واخيرا باريس 2024 والتي حقق فيها المركز الخامس،كما حقق المركز السابع عالميًا في ختام الموسم الماضي، والثالث عالميًا في ختام موسم 2024، ليبدأ هذا الموسم بقوة وعزيمة لمواصلة الانجازات وتحقيق اهدافه وطموحاته باسم مصر.