عمرو زهران يخضع للتحقيق في اتحاد السلة بعد واقعة مباراة الأهلي والقناة

يخضع عمرو زهران لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي ، للتحقيق داخل الاتحاد المصري لكرة السلة، على خلفية ما صدر من اللاعب خلال مباراة الأهلي والقناة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المرتبط لكرة السلة.

ويمثل اللاعب أمام لجنة التحقيق اليوم الأربعاء، للاستماع إلى أقواله بشأن الواقعة، قبل اتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح والقواعد المنظمة للمسابقة.

ويأتي قرار الاتحاد في إطار حرص مجلس الإدارة على تطبيق اللوائح والحفاظ على الانضباط داخل مسابقات الاتحاد، مع ضمان الاستماع إلى جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

عقوبة عمرو زهران لن تصل إلى الشطب

في وقت سابق كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تفاصيل أزمة الفعل المشين لعمرو زهران، لاعب كرة السلة بالنادي الأهلي، والعقوبة المنتظر توقيعها على اللاعب جراء ما بدر منه تجاه لاعب القناة في مباراة بدوري كرة السلة.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن «ما حدث من اللاعب عمرو زهران خلال مباراة القناة فعل مشين، ولا بد من تغليظ العقوبات حتى لا يجرؤ لاعب آخر على الإتيان بنفس الفعل».

وتساءل أضا مستنكرًا: «إزاي اللاعب افتكر أن اللقطة هتعدي ومحدش هيشوفها؟»، مضيفًا: «الفيديو على السوشيال ميديا يكسف.. وموقف بايخ جدًا».

ونقل محمد أضا عن مصدر داخل اتحاد السلة قوله: «ما حدث من عمرو زهران غير مقبول خاصة وأنها ليست المرة الأولى بعدما سبق وصدر منه فعل مشين مع محترف الاتحاد السكندري من قبل».

وأضاف المصدر أن الأقرب معاقبة عمرو زهران بالإيقاف لفترة بما يتناسب مع الفعل المشين، والأمر لن يصل للشطب، مشيرًا إلى أن ما حدث فعل مشين ولا يتعلق بنص صريح في اللائحة وإنما يستحق عقوبة مناسبة.