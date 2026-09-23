نائب رئيس اتحاد السلة يكشف موقف عمرو زهران بعد الواقعة الأخيرة

كشف محمد فتحي، نائب رئيس اتحاد كرة السلة، العقوبات المتوقعة بحق عمرو زهران، لاعب منتخب مصر، على خلفية الواقعة التي وصفها بأنها «غير أخلاقية»، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي هاني حتحوت.

وأوضح فتحي، أن اللائحة تنص على إمكانية إيقاف اللاعب مباراتين، مع توقيع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن تكرار الواقعة قد يؤدي إلى تغليظ العقوبة.

وقال نائب رئيس اتحاد السلة إن عمرو زهران سبق أن تعرض لعقوبة قبل موسمين، تضمنت الإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن العقوبة الجديدة ستكون أكبر، خاصة مع تكرار الواقعة وكون اللاعب ضمن صفوف المنتخب الوطني.

لجنة المسابقات تحدد العقوبة ومجلس الإدارة يحسمها

وأوضح محمد فتحي، أن لجنة المسابقات تختص بإصدار التوصية والقرار الخاص بالعقوبة وفقًا للائحة، قبل عرض الأمر على مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، الذي يملك صلاحية تخفيض العقوبة أو زيادتها وفقًا لما يراه مناسبًا.

وعن العقوبة التي سيصوت عليها حال عرض الملف على مجلس الإدارة، قال فتحي إنه سيصوت لصالح تطبيق الحد الأقصى المنصوص عليه في اللائحة، وهو إيقاف مباراتين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

وأضاف أن تشديد العقوبة يأتي بسبب تكرار الواقعة، وكذلك كون اللاعب أحد عناصر المنتخب الوطني.

وأكد نائب رئيس اتحاد السلة أن لجنة المسابقات ملتزمة بتطبيق اللائحة ولا تملك تقديرًا شخصيًا للعقوبة، موضحًا أن مجلس الإدارة هو صاحب القرار النهائي بشأن إمكانية زيادة العقوبة أو تخفيضها.

وأشار فتحي إلى أن العقوبة المتوقعة من لجنة المسابقات هي الحد الأقصى المنصوص عليه في اللائحة، بينما يظل من حق مجلس الإدارة اتخاذ القرار النهائي بعد مناقشة التوصية.