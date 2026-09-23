عروس البحر تخطف الأنظار في مرسى علم.. ظهور نادر تحت الماء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات نادرة لـ«عروس البحر» ، أثناء ظهورها في مياه مرسى علم بالبحر الأحمر، وسط الشعاب المرجانية، في مشهد لافت جذب اهتمام المتابعين.

وأظهر الفيديو حيوان الأطوم، المعروف باسم «عروس البحر»، وهو يتغذى بهدوء بين الشعاب المرجانية، في مشهد يعكس التنوع البيولوجي الذي تتميز به سواحل البحر الأحمر، وما تضمه من كائنات بحرية نادرة.

وحظي المقطع بتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع ظهور الأطوم من مسافة قريبة أثناء بحثه عن غذائه في قاع البحر، وسط المياه الصافية والشعاب المرجانية.

ويُعد الأطوم من الثدييات البحرية التي تعتمد بشكل أساسي على الأعشاب البحرية في غذائها، ويرتبط وجوده بالمناطق الساحلية الضحلة التي تتوافر بها الحشائش البحرية، والتي تمثل أحد أهم عناصر النظام البيئي البحري.

وتشتهر مناطق الغوص في مرسى علم بتنوع الحياة البحرية والشعاب المرجانية، ما يجعلها من الوجهات التي تستقطب محبي الغوص والتصوير تحت الماء، ويتيح ظهور الكائنات البحرية النادرة توثيق جانب من الطبيعة البحرية التي تتميز بها المنطقة.