قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناعات شخصية.. حازم إمام عن قائمة منتخب مصر: دول رجالة حسام حسن.. وعارفهم كويس
تحروا الدقة.. نورهان ترد على مشاركة ابنها فى عمر وسلمي
ولادة مفاجئة داخل سيارة إسعاف بإمبابة.. كيف أنقذ التدريب أمًا وتوأمها؟
شرارة حرب جديدة تهز إثيوبيا.. قوات تيجراي تسيطر على مطار في ميكلي.. واشتعال معركة إسقاط آبي أحمد
الأعلى للإعلام: إيقاف بث 7 برامج عبر قناتي "الشمس" و"هي" لمخالفة الأكواد
التأمين الصحي الشامل يوسع خدماته فائقة التخصص ويحقق إنجازات نوعية خلال أغسطس
إثيوبيا تشتعل.. قوات تيجراي تسيطر علي الأقليم وتشكيل تحالف لإسقاط آبي أحمد
الخبرة قبل المؤهل.. شروط وضوابط التقديم لمعلمي الحصة بالمدارس والأوراق المطلوبة
النينجا في البحر.. حسين الشحات يستمتع بإجازته خلال توقف الدوري
أسامة ربيع: قناة السويس آمنة وحركة الملاحة منتظمة والجاهزية على أعلى مستوى
شمس الخريف تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خاف من الدراسة.. أمن الغربية ينجح في إعادة طفل متغيب عن أفراد أسرته بقرية كفر حانوت بزفتي

الطفل العائد لأسرته بالغربية
الطفل العائد لأسرته بالغربية
الغربية أحمد علي

شهدت قرية حانوت التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ اختفاء طفل في أوائل العقد الثاني من عمره في ظروف غامضة عقب خروجه من منزله بدعوي ذهابه إلي المدرسة وعدم عودته خلال 72 ساعة الماضية الآمر الذي أثار حفيظة المواطنين ودفعهم إلي إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة الطفل سالما.

تفاصيل الواقعة 

من ناحية أخري نجح ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية من العثور على طفل متغيب، وإعادته سالمًا إلى أسرته بقرية حانوت التابعة لمركز زفتى، بعد ساعات من استغاثة والدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحرك أمني عاجل 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد برصد الفيديو المتداول للأم الطفل وافادتها بتغيبه وعدم عودته من المدرسة إلي منزل علي حد قولها .

رواية ام الطفل 


وأفادت والدة الطفل كريم السباعي العناني  13 سنة ، قد نشرت مقطع فيديو تستغيث خلاله للبحث عن نجلها، عقب خروجه من المنزل وعدم عودته.

فريق بحث جنائي 

كما تم  تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف  اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية وقاده العميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية للعثور على الطفل كما تم تفريغ كاميرات مراقبه و تتبع خط سيره خلال سيره من المنزل إلي المدرسة والعكس حتى تم تحديد مكان وجود باحدي المدن المجاورة لمركز زفتي .

مسئول أمني يكشف حقيقة الواقعة 

وأفاد مسئول أمني بفرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة أن حال العثور علي الطفل ومواجهته  تبين أنه غادر المنزل نتيجه رعبعطه من العودة بسبب ضغوط الدراسة اليوميه  وتمت إعادته سالمًا إلى أسرته، وسط حالة السرور والبهجة بين صفوف عائلته .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية عودة طفل أسرة زفتي حانوت خايف من الدراسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غزلان وفرح شعبان

«سبب يخلي أي راجل يطلق مراته».. ماذا قال علي غزلان عن الانفصال من فرح شعبان؟

أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الأربعاء

قبل ما تنزل السوق.. كرتونة البيض بـ 112 جنيهًا وارتفاع أسعار 12 سلعة اليوم

أزمة المعلمين المصريين في الكويت

«الخارجية» تكشف تفاصيل قرار الكويت بشأن المُعلمين المصريين والفئات المُستثناة

دعاء الفجر المستجاب

دعاء الفجر المستجاب لفتح أبواب الرزق والفرج العاجل.. ردده بين الأذان والإقامة

واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها

المرجع الديني آية الله العظمى الشبيري الزنجاني.

بعد رحيل الزنجاني.. إيران تعلن الحداد الرسمي في البلاد

قطار

بتخفيضات 86.25% للطلبة و50% للجمهور.. «سكك حديد مصر» تطبّق منظومة جديدة للاشتراكات

الشرع يتصفح إنستجرام أثناء خطاب أردوغان في الأمم المتحدة (فيديو)

أحمد الشرع يتصفح إنستجرام أثناء خطاب أردوغان في الأمم المتحدة | شاهد

بالصور

للهيمنة على المستقبل.. حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات.. صور

وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات
وزير الاتصالات يبحث مع مجموعة إنترو القابضة الخطط التنفيذية لإنشاء مركز كيميت للبيانات

استشهاد امرأة برصاص الاحتلال.. وشهيدان في استهداف لمركبة بمواصي خان يونس| صور

استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس
استهداف لمركبة بمواصي خان يونس

وجبة اقتصادية وسريعة.. طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن

طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة
طريقة عمل العجة في الطاسة بدون فرن.. وجبة اقتصادية وسريعة

فيديو

أحمد العوضي

لماذا اعتذر العوضي لياسمين عبد العزيز؟.. تفاصيل أزمة تصريحاته الأخيرة

وليمة ضخمة

وليمة بـ1400 خروف و200 جمل.. زفاف عراقي يثير الجدل

عودة اصالة ونانسي عجرم

بعد 11 عامًا من الأزمة.. هل تصالحت أصالة ونانسي؟

المتهم

حبس طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد