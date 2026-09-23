خاف من الدراسة.. أمن الغربية ينجح في إعادة طفل متغيب عن أفراد أسرته بقرية كفر حانوت بزفتي

شهدت قرية حانوت التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ اختفاء طفل في أوائل العقد الثاني من عمره في ظروف غامضة عقب خروجه من منزله بدعوي ذهابه إلي المدرسة وعدم عودته خلال 72 ساعة الماضية الآمر الذي أثار حفيظة المواطنين ودفعهم إلي إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة الطفل سالما.

تفاصيل الواقعة

من ناحية أخري نجح ضباط البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية من العثور على طفل متغيب، وإعادته سالمًا إلى أسرته بقرية حانوت التابعة لمركز زفتى، بعد ساعات من استغاثة والدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد برصد الفيديو المتداول للأم الطفل وافادتها بتغيبه وعدم عودته من المدرسة إلي منزل علي حد قولها .

رواية ام الطفل



وأفادت والدة الطفل كريم السباعي العناني 13 سنة ، قد نشرت مقطع فيديو تستغيث خلاله للبحث عن نجلها، عقب خروجه من المنزل وعدم عودته.

فريق بحث جنائي

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية وقاده العميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية للعثور على الطفل كما تم تفريغ كاميرات مراقبه و تتبع خط سيره خلال سيره من المنزل إلي المدرسة والعكس حتى تم تحديد مكان وجود باحدي المدن المجاورة لمركز زفتي .

مسئول أمني يكشف حقيقة الواقعة

وأفاد مسئول أمني بفرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة أن حال العثور علي الطفل ومواجهته تبين أنه غادر المنزل نتيجه رعبعطه من العودة بسبب ضغوط الدراسة اليوميه وتمت إعادته سالمًا إلى أسرته، وسط حالة السرور والبهجة بين صفوف عائلته .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .