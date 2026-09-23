تراجع أسعار الخضروات في الأسواق اليوم.. والطماطم بـ 24 جنيها للكيلو

تراجعت أسعار الخضروات الأساسية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 في الأسواق بشكل ملحوظ، خاصة الطماطم والليمون والبامية، وسط حالة من الارتياح بين المواطنين بعد موجة ارتفاعات شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي.

الخضروات التي انخفضت اليوم

انخفض سعر كيلو الطماطم بنحو 2.44 جنيه ليسجل 24.41 جنيه.

وانخفض سعر كيلو الليمون البلدي بنحو 2.25 جنيه ليسجل 38.11 جنيه.

كما انخفض سعر كيلو البامية بنحو 2.07 جنيه ليسجل 55.26 جنيه.

وانخفض سعر كيلو ورق العنب البناتي بنحو 2.25 جنيه ليسجل 98.55 جنيه.

كما انخفض سعر كيلو الخيار الصوب بنحو 0.72 جنيه ليسجل 22.14 جنيه.

وانخفض سعر كيلو الفلفل الرومي بنحو 0.86 جنيه ليسجل 24.74 جنيه.

وانخفض سعر كيلو الباذنجان الرومي بنحو 0.84 جنيه ليسجل 14.64 جنيه

الخضروات التي ارتفعت اليوم

وارتفع سعر كيلو البطاطس بنحو 0.58 جنيه ليسجل 23.15 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو البصل بنحو 0.50 جنيه ليسجل 17.10 جنيه.

كذلك ارتفع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء بنحو 3.75 جنيه ليسجل 41.39 جنيه.

وارتفع سعر كيلو الكوسة بنحو 1.31 جنيه ليسجل 32.76 جنيه.

كما ارتفع سعر كيلو الملوخية بنحو 1.11 جنيه ليسجل 19.36 جنيه.

وارتفع سعر كيلو البنجر بنحو 2.40 جنيه ليسجل 24.65 جنيه.