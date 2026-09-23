ضبط سائق ميكروباص تعدى على سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قائد سيارة "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليها بالسب وإجبارها على النزول لقيامها بالتحدث بالهاتف حال استقلالها السيارة صحبته بالإسكندرية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائمة على النشر، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبسؤالها أفادت بأنه بتاريخ 20 الجارى، وحال استقلالها سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة باب شرق، قام قائدها بالتعدى عليها بالسب وإجبارها على النزول من السيارة لاعتراضه على تحدثها بالهاتف المحمول داخل السيارة.

أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها، سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





