كسبت عربية.. مسن يسقط في فخ نصابين استولوا على 50 ألف جنيه بالعجوزة

تعرض مسن لواقعة نصب والاستيلاء على مبلغ 50 ألف جنيه، بعدما أوهمه مجهولون بفوزه بسيارة ضمن جوائز برنامج مسابقات شهير وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية عبر محفظة إلكترونية، بزعم استكمال إجراءات تسليم الجائزة.

وتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغًا من «محمد»، 74 عامًا، بالمعاش، أفاد خلاله بتعرضه لواقعة نصب والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

وقال المبلغ في أقواله إن عددًا من الأشخاص تواصلوا معه عبر عدة أرقام هاتفية، وأوهموه بأن أحد المتصلين يدعى «محمد» ويعمل مديرًا بإحدى القنوات، بينما ادعى آخر أنه «أحمد» وكيل القناة، وأخبراه بفوزه بسيارة ضمن جوائز برنامج مسابقات شهير.

وأضاف المسن أن المتصلين طلبوا منه تحويل مبالغ مالية إلى رقم هاتف عبر خدمة إحدى المحافظ الالكترونية، بزعم سداد رسوم وإنهاء الإجراءات الخاصة باستلام السيارة.

وأوضح أنه استجاب لطلباتهم، وأجرى عدة تحويلات مالية على دفعات، بلغت قيمتها الإجمالية 50 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه عقب إتمام التحويلات حاول التواصل مع الأشخاص الذين اتصلوا به، إلا أنه فوجئ بإغلاق الهواتف المستخدمة في التواصل معه، ليتأكد من تعرضه للخداع، فتوجه إلى قسم شرطة العجوزة وحرر محضرًا بالواقعة.

وأكد المبلغ عدم وجود أي صلة سابقة تجمعه بالمشكو في حقهم، مشيرًا إلى احتفاظه بصور تثبت عمليات تحويل الأموال التي أجراها، واتهم المتصلين بالنصب عليه والاستيلاء على أمواله.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المتهمين وضبطهم.