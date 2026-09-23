غنيم: الوعي وبناء الإنسان في مقدمة أولويات حزب المؤتمر

أكد النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، وكيل لجنة الصناعة والتجارة، أن ملف بناء الإنسان ونشر الوعي سيحظى باهتمام كبير من الحزب خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي في الإنسان يمثل أساسًا لأي عملية تنمية شاملة، وأن بناء شخصية مصرية واعية وقادرة على مواجهة التحديات يتطلب تكامل جهود الدولة والقوى السياسية والمجتمعية.

وقال غنيم، إن حزب المؤتمر يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح مزيد من الرؤى والأفكار والخطط التي تستهدف دعم جهود نشر الوعي وتعزيز الثقافة والمعرفة وترسيخ القيم الإيجابية والانتماء الوطني، إلى جانب الاهتمام بالشباب والعمل على إعداد أجيال تمتلك القدرة على التفكير السليم والتمييز بين الحقائق والشائعات، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، وهو ما ظهر في عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تطوير التعليم والصحة والثقافة والرياضة وتنمية المهارات، مؤكدًا أن الأحزاب مطالبة بأن يكون لها دور فاعل ومؤثر في دعم هذه الجهود من خلال التواصل مع المواطنين وطرح المبادرات والأفكار التي تسهم في رفع الوعي المجتمعي.ن

وشدد غنيم، على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر من حزب المؤتمر بهذا الملف، تنفيذًا للتوجهات الرئاسية التي أكدت أهمية بناء الإنسان ونشر الوعي وترسيخ القيم، موضحًا أن الحزب سيعمل على تحويل هذا الاهتمام إلى برامج وأفكار ومبادرات تصل إلى مختلف الفئات، بما يعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات ويحافظ على تماسكه وهويته ويدعم مسيرة التنمية الوطنية.