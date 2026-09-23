نائب رئيس شباب الوفد: كلمة مصر في قمة حل الدولتين تعبر عن موقفها التاريخي

أعلن سيد طه فايز، نائب رئيس شباب حزب الوفد رفضه التام و بشكل قاطع ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني ، مؤكدا دعمه التام واعتزازه لما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي ألقاها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات قمة "حل الدولتين" المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

​وأكد «طه » في بيان له أن كلمة مصر جاءت معبرة عن الموقف التاريخي الراسخ للدولة المصرية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتأكيداً على التاريخ المجيد لحزب الوفد في مساندة القضايا القومية العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وتابع نائب رئيس شباب حزب الوفد : ​أبرز المحاور والرؤى التي تضمنها البيان هي ​التمسك بحل الدولتين: التأكيد على أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بتسوية سياسية تُنهي الاحتلال الإسرائيلي، وتفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ،و​رفض مخططات التهجير والضم: اعتبار أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو فرض واقع جديد يمس وحدة أراضيه في غزة والضفة الغربية «خط أحمر» يقطع الطريق أمام مخططات تصفية القضية ، ودعم السلطة الوطنية الفلسطينية: تأييد رؤية القيادة المصرية بضرورة تمكين السلطة الوطنية من استعادة دورها وإدارة قطاع غزة، ضماناً لوحدة الأرض والمؤسسات ومنعاً لتكريس الانقسام ، ووجود ​مسار دولي حاسم لنزع فتيل الأزمة ، و التثمين الكامل لدعوة مصر إلى التنفيذ المتزامن للمسارات الدولية؛ بما يشمل الوقف الفوري لإطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الشامل وإعادة إعمار غزة.

واختتم بيانه قائلا: شباب حزب الوفد يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية أمن مصر القومي، وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.