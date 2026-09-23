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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مشكلات في Face ID.. أعطال مفاجئة تصيب بعض مستخدمي iPhone 18 Pro

مشكلات في Face ID.. أعطال مفاجئة تصيب بعض مستخدمي iPhone 18 Pro
مشكلات في Face ID.. أعطال مفاجئة تصيب بعض مستخدمي iPhone 18 Pro
لمياء الياسين

تتزايد شكاوى المستخدمين بشأن سلسلة هواتف آيفون 18 برو الجديدة من آبل، والتي تعاني من أعطال مفاجئة، كالتجمد المفاجئ أو الإغلاق التلقائي الذي يتبعه إعادة تشغيل تلقائية. ومع ورود تقارير عديدة تشير تحديدًا إلى استخدام ميزة التعرف على الوجه (Face ID) وخدمة آبل باي (Apple Pay) كأسباب لهذه الأعطال، تتزايد المخاوف من أن يكون سبب المشكلة خللًا برمجيًا مبكرًا.

مستخدمي آيفون وآيباد وماك

بحسب مصادر في قطاع الهواتف الذكية، ظهرت في العشرين من الشهر الجاري منشورات من مشتري هواتف آيفون 18 برو وبرو ماكس تصف حالات طوارئ خطيرة على منتديات مستخدمي آيفون في كوريا الجنوبية، مثل "أسامو" (مجموعة لمستخدمي آيفون وآيباد وماك)، بالإضافة إلى منتديات أخرى متعلقة بالهواتف المحمولة. ويزعم بعض المستخدمين أنهم لاحظوا وجود سجلات بيانات "مُقلقة" في تحليلات هواتفهم بعد إعادة تشغيلها.

تشمل الأعراض المحددة التي تم الإبلاغ عنها إعادة تشغيل الجهاز فجأة بعد فشل متكرر في التعرف على بصمة الوجه عند الوصول إلى العناصر المحمية في التطبيقات المالية أو تطبيق الصور. وتشمل الحالات الأخرى التي تم الإبلاغ عنها إيقاف تشغيل الجهاز أثناء الدخول إلى Apple Pay، أو إعادة تشغيل قسرية تحدث أثناء التحقق من بصمة الوجه مباشرة بعد إكمال إعداد الجهاز.

سلسلة هواتف آيفون 18 برو 

إعادة تشغيل قسرية 

إلى جانب مجرد الإزعاج، تصاعدت بعض الحالات إلى عمليات استبدال أو استرداد. حصل بعض المستخدمين على موافقات استبدال في مراكز الخدمة، وأفاد أحد المستخدمين الذي زار متجر آبل بأنه تلقى استردادًا بعد أن أخبره الموظفون أن الخطأ ناجم عن مشكلة في البرنامج.

تظهر ادعاءات مماثلة في الخارج أيضًا. ففي منتدى ريديت الأمريكي، نشر أحد المستخدمين أن هاتفه آيفون 18 برو تعرض لإعادة تشغيل قسرية خمس مرات تقريبًا، غالبًا أثناء استخدام ميزة التعرف على الوجه (Face ID). وأشار المنشور إلى تسجيل سجل بيانات "مُقلق" في كل مرة، وأن إحدى عمليات إعادة التشغيل تم تصويرها بالفيديو. 

ادعى مستخدم آخر أن هاتفه آيفون 18 برو ماكس أعيد تشغيله ثلاث مرات أثناء استخدام ميزة التعرف على الوجه ومرة ​​واحدة أثناء تحميل تطبيق Apple Wallet خلال 24 ساعة من الشراء، وأنه حتى بعد إعادة ضبط المصنع، أعيد تشغيل الجهاز مرة أخرى أثناء تحميل تطبيق Apple Music ورغم  ذلك، لم يُبلغ مستخدمون آخرون عن أي مشاكل مماثلة بعد استلام أجهزتهم، مما يُصعّب تحديد نطاق المشكلة أو أي ارتباط بنماذج أو مكونات مُحددة استنادًا فقط إلى الحالات المنشورة في المنتديات الإلكترونية.

إعادة التشغيل

 كما لم يتم التأكد بعد ما إذا كان فشل مصادقة Face ID هو السبب المباشر لإعادة التشغيل، أو ما إذا كانت بيئات برمجية مُحددة أو ظروف أخرى تُساهم في ذلك. ولا يُمكن في الوقت الحالي تحديد ما إذا كان هذا عيبًا في الجهاز أو خطأً برمجيًا بشكل قاطع.

لم تُصدر شركة آبل ولا مطورو التطبيقات المشتبه في تسببها في هذه الحوادث المثيرة للذعر أي بيانات أو توضيحات رسمية. كما امتنعت آبل كوريا عن التعليق على المشكلات المثيرة للذعر التي أبلغ عنها بعض مستخدمي سلسلة هواتف آيفون 18 برو. وذكر موقع موني توداي أن التوجيهات في مراكز الخدمة كانت متضاربة، حيث عزا بعض الموظفين المشكلة إلى خلل في الأجهزة، بينما عزاها آخرون إلى أخطاء برمجية.

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