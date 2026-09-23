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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش فيفو الجديد.. كل ما تريد معرفته عن هاتف Vivo X500 Pro Max

هاتف Vivo X500 Pro Max
هاتف Vivo X500 Pro Max
لمياء الياسين

يُعدّ هاتف Vivo X500 Pro Max هاتفًا ذكيًا عالي الأداء، يتميز بشاشة كبيرة، ومكونات داخلية قوية، وكاميرا متطورة، ويعمل بنظام Android 17 مع واجهة OriginOS 7.

ويأتي الهاتف الجديد من فيفو بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما يحتوي على بطارية بسعة 8000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 90 واط، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وعمر بطارية طويل.

يبدأ سعر هاتف Vivo X500 Pro Max من 1299 دولارًا أمريكيًا، وهو متوفر للشراء عبر موقع Giztop، مع توفر خيارات الشحن الدولي والشحن السريع للمشترين الدوليين.

العرض والأداء

يتميز الهاتف بشاشة OLED من نوع BOE Q11 مقاس 6.85 بوصة بدقة 2K، ومعدل تحديث 144 هرتز، وتقنية تعتيم عالي التردد 1440 هرتز. من المفترض أن يوفر معدل التحديث العالي سلاسةً في التمرير والألعاب والرسوم المتحركة. 

ومن الداخل، يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9600 Pro، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي وذاكرة تخزين UFS 4.1. وتشمل خيارات التخزين 256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت.

ويُعدّ التصوير الفوتوغرافي من أبرز مزايا هاتف Vivo X500 Pro Max. فهو مزوّد بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني LYT-L910، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل من سامسونج.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. وتتضمن نسخة 16 جيجابايت/1 تيرابايت أيضًا مجموعة أدوات التصوير الفوتوغرافي الكاملة.

البطارية والميزات

وتدعم البطارية بسعة 8000 مللي أمبير الشحن السريع بقوة 90 واط. وتدّعي شركة فيفو أن الهاتف يمكن شحنه بنسبة 50% في غضون 10 دقائق تقريبًا، وشحنه بالكامل في غضون 30 دقيقة تقريبًا.

تشمل الميزات الأخرى تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، ونظام صوت عالي الدقة (HiFi)، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، ومحرك خطي على المحور السيني، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وخاصية التعرف على الوجه، ودعم شريحتي اتصال نانو.

هاتف Vivo X500 Pro Max عمر بطارية التصوير الفوتوغرافي كاميرا رئيسية

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