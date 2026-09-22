فيفو تكشف عن موعد إطلاق هاتف vivo X500 Ultra رسمياً في السوق الصينية

كشفت شركة "فيفو" (vivo) الصينية، عبر بيانات ترويجية وتقارير تقنية منشورة اليوم 22 سبتمبر 2026، عن الجدول الزمني الرسمي للإعلان عن هاتفها الرائد فائق المواصفات "فيفو إكس 500 ألترا" (vivo X500 Ultra) المخصص للأسواق الصينية، مؤكدة اقتراب موعد المؤتمر الصحفي الخاص بإزاحة الستار عن أقوى هواتف السلسلة.

تفاصيل موعد الكشف الرسمي عن هاتف vivo X500 Ultra

وبحسب ما أوردته البيانات الصادرة عن الشركة، حددت فيفو الربع الأخير من العام الجاري موعداً لطرح طراز Ultra المستقل، وذلك بعد إعلانها المباشر عن الإصدارات القياسية ضمن عائلة X500، بهدف استعراض أحدث تقنيات التصوير الرقمي ومعالجات الفئة العليا بداخل جهاز واحد.

وأوضحت التفاصيل الواردة أن هاتف vivo X500 Ultra يدخل مرحلة الإنتاج الكمي والاختبارات النهائية لاعتماد شبكات الاتصال والتوافق اللاسلكي داخل الصين، تمهيداً لبدء حملات الحجز المسبق والتسليم الفوري للمستهلكين فور انتهاء فعاليات المؤتمر المرتقب.

منظومة التصوير الاحترافية

وأفادت التقارير الإخبارية بأن هاتف vivo X500 Ultra سينفرد بمنظومة تصوير رباعية متطورة مصممة بالتعاون مع شركة البصريات الألمانية "زايس" (ZEISS)، مع تزويده بمستشعر رئيسي عملاق بدقة تتجاوز 50 ميجابكسل وبحجم 1 بوصة كامل، لضمان التقاط أكبر كمية من الضوء في مختلف ظروف التصوير الليلي والمعقد.

وذكرت التقرير أن الهاتف سيضم كاميرا تقريب بيريسكوبية فائقة الدقة تصل إلى 200 ميجابكسل لتوفير تقريب بصري ورقمي عالي الوضوح، إلى جانب شريحة المعالجة الصورية المستقلة المحدثة والمطورة داخلياً من فيفو لضبط الألوان وتقليل التشويش البصري أثناء تصوير مقاطع الفيديو الاحترافية.

المعالج الرائد وتقنيات البطارية والشحن

وأشارت المصادر التقنية إلى أن هاتف vivo X500 Ultra سيعتمد على الجيل الأحدث من معالجات شركة كوالكوم الرائدة من سلسلة Snapdragon، مع ذاكرة وصول عشوائي واسعة وسعات تخزين سريعة تلائم تشغيل أثقل التطبيقات والألعاب الرقمية ونماذج الذكاء الاصطناعي المحلية.

كما زُود الهاتف ببطارية سيليكون-كربون متطورة ذات سعة ضخمة تدعم الشحن السلكي فائق السرعة والشحن اللاسلكي السريع، مع الحفاظ على معيار مقاومة الماء والغبار IP68 وتقديم تصميم خارجي فاخر بمواد حماية متينة.