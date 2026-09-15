ثورة في عالم التصوير.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo V80 بميزات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة

أطلقت شركة فيفو نسختين من هاتف Vivo V80 Lite 5Gورغم أن موعد الإطلاق الدقيق غير معروف حتى الآن، فمن المتوقع أن يقدم V80 العديد من التحسينات مقارنةً بسلسلة V70.

مواصفات هاتف Vivo V80

من المتوقع أن يتميز هاتف Vivo V80 بكاميرا إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أكثر من 30 تأثيرًا، مما يمنح المستخدمين خيارات أوسع لتعديل الصور وإنشاء محتوى جاهز للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يُتوقع أن يُقدم ميزة Live Sticker Collage، التي تتيح للمستخدمين دمج الصور والملصقات في تركيبات إبداعية مباشرة على الهاتف. وستُمثل هذه الإضافات نقلة نوعية مقارنةً بهاتفي V70 وV70 Elite من حيث أدوات معالجة الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

على الجانب الآخر من المتوقع أيضاً أن يُقدّم الهاتف ميزة "التصوير الفوتوغرافي الاحتفالي بتقنية الذكاء الاصطناعي 2.0"، وهي نسخة مُطوّرة من ميزات التصوير الاحتفالي من فيفو. وكانت الشركة قد طرحت سابقاً ميزة "التصوير الفوتوغرافي الاحتفالي بتقنية الذكاء الاصطناعي" مع هاتف فيفو V60، وقد يُوفّر الإصدار الأحدث طرقاً أكثر تطوراً لالتقاط صور البورتريه خلال احتفالات ديوالي وغيرها من المناسبات.



تُعدّ بطارية بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة ترقيةً رئيسيةً أخرى يُتوقع أن تُزوّد ​​بها هواتف Vivo V80. إذا صحّت هذه التوقعات، فستكون هذه أكبر بطارية تُزوّد ​​بها هواتف سلسلة V على الإطلاق، وقد تُتيح استخدامًا يصل إلى يومين. وستكون هذه السعة الأكبر مفيدةً بشكلٍ خاص للمستخدمين الذين يقضون فتراتٍ طويلةً في التقاط الصور، أو تحرير المحتوى، أو مشاهدة الفيديوهات، أو ممارسة الألعاب، دون سهولة الوصول إلى شاحن أو بطارية متنقلة.

أما فيما يتعلق بالبرمجيات، فمن المتوقع أن يظهر هاتف V80 لأول مرة بنظام OriginOS 7 المبني على نظام Android 17. وهذا من شأنه أن يجلب أحدث تجربة برمجية من Vivo إلى سلسلة V، إلى جانب تركيز الشركة على الأداء السلس.

إلى جانب هذه التحسينات، قد يأتي هاتف V80 مزودًا بكاميرا تليفوتوغرافية من ZEISS بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتقريب 10x في وضع البورتريه. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم تسجيل فيديو سينمائي بدقة 4K.