قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزت 50%.. 12 مليار دولار قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية
الجماهير تترقب إعلان حسام حسن لـ نتيجة اختياراته لقائمة معسكر الفراعنة
في انتظار إشارة.. محمد رمضان يعلن استعداده لإقامة حفل مجاني في فلسطين
وزير الصحة: مصر تحولت من مفهوم التعامل مع المرض إلى الكشف المبكر وتقليل حدوثه
ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 20.5% في النصف الأول من 2026
الكهرباء: الاستخدام السلمي للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول وبرنامجنا النووي ملتزم بأعلى معايير الأمان
قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. من يستحق الدعم النقدي وما شروط تكافل وكرامة؟
نبيلة عبيد: أنا تحت أمر التليفزيون المصري دون النظر للماديات| خاص
موعد صرف معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2026 وطريقة الاستعلام
18 أكتوبر.. التعليم تحسم موعد عقد أول امتحانات شهرية لصفوف النقل بالعام الجديد
الحوثيون: السعودية شنت 54 غارة على 5 محافظات يمنية وسط تصعيد متبادل
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة في عالم التصوير.. فيفو تستعد لإطلاق Vivo V80 بميزات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة

مواصفات هاتف Vivo V80
مواصفات هاتف Vivo V80

أطلقت شركة فيفو نسختين من هاتف Vivo V80 Lite 5Gورغم أن موعد الإطلاق الدقيق غير معروف حتى الآن، فمن المتوقع أن يقدم V80 العديد من التحسينات مقارنةً بسلسلة V70.
 مواصفات هاتف Vivo V80 

من المتوقع أن يتميز هاتف Vivo V80 بكاميرا إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أكثر من 30 تأثيرًا، مما يمنح المستخدمين خيارات أوسع لتعديل الصور وإنشاء محتوى جاهز للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يُتوقع أن يُقدم ميزة Live Sticker Collage، التي تتيح للمستخدمين دمج الصور والملصقات في تركيبات إبداعية مباشرة على الهاتف. وستُمثل هذه الإضافات نقلة نوعية مقارنةً بهاتفي V70 وV70 Elite من حيث أدوات معالجة الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

على الجانب الآخر من المتوقع أيضاً أن يُقدّم الهاتف ميزة "التصوير الفوتوغرافي الاحتفالي بتقنية الذكاء الاصطناعي 2.0"، وهي نسخة مُطوّرة من ميزات التصوير الاحتفالي من فيفو. وكانت الشركة قد طرحت سابقاً ميزة "التصوير الفوتوغرافي الاحتفالي بتقنية الذكاء الاصطناعي" مع هاتف فيفو V60، وقد يُوفّر الإصدار الأحدث طرقاً أكثر تطوراً لالتقاط صور البورتريه خلال احتفالات ديوالي وغيرها من المناسبات.


تُعدّ بطارية بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة ترقيةً رئيسيةً أخرى يُتوقع أن تُزوّد ​​بها هواتف Vivo V80. إذا صحّت هذه التوقعات، فستكون هذه أكبر بطارية تُزوّد ​​بها هواتف سلسلة V على الإطلاق، وقد تُتيح استخدامًا يصل إلى يومين. وستكون هذه السعة الأكبر مفيدةً بشكلٍ خاص للمستخدمين الذين يقضون فتراتٍ طويلةً في التقاط الصور، أو تحرير المحتوى، أو مشاهدة الفيديوهات، أو ممارسة الألعاب، دون سهولة الوصول إلى شاحن أو بطارية متنقلة.

أما فيما يتعلق بالبرمجيات، فمن المتوقع أن يظهر هاتف V80 لأول مرة بنظام OriginOS 7 المبني على نظام Android 17. وهذا من شأنه أن يجلب أحدث تجربة برمجية من Vivo إلى سلسلة V، إلى جانب تركيز الشركة على الأداء السلس.

إلى جانب هذه التحسينات، قد يأتي هاتف V80 مزودًا بكاميرا تليفوتوغرافية من ZEISS بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x وتقريب 10x في وضع البورتريه. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم تسجيل فيديو سينمائي بدقة 4K.

هاتف Vivo V80 Lite 5G شركة فيفو V70 Elite التصوير الفوتوغرافي هواتف سلسلة V نظام Android 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

الحرارة

الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق

الزمالك

4 شيكات بـ27 مليون جنيه.. شكوى جديدة ضد الزمالك وتكليف المحامي بالتصعيد

موقع الحادث

أنا ممكن أشتريك بالعربية.. تفاصيل واقعة اصطدام شخص بسيارة أسرة على الدائري

محمد النني

حقيقة تعاقد بيراميدز مع محمد النني بعد ظهوره أمام جورماهيا

ضبط فتاة اعتدت على سائق نقل ذكي بسبب البيرة

قطعت هدومه.. ضبط فتاة اعتدت على سائق نقل ذكي بسبب البيرة

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تغيير الساعة

التوقيت الشتوي 2026 في مصر .. موعد تغيير الساعة

ترشيحاتنا

جانب من التغطية

لقطة نادرة.. أنثى نمر ثلجي تظهر برفقة 3 توائم في الصين

السعودية

الدفاع المدني السعودي يحذر من خطر محتمل في منطقتي خميس مشيط وأبها

قانون التصالح

تفاصيل التيسيرات على قانون التصالح في مخالفات البناء

بالصور

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
انتفاخ البطن عند النساء.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة

هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة
هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة
هيدى كرم تودع الصيف بإطلالة جريئة

انطلاق التدريب المصري اليوناني "ميدوزا 15" بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور

انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 باليونان بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 باليونان بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور
انطلاق فعاليات التدريب المشترك المصري اليوناني ميدوزا 15 باليونان بمشاركة فرنسا وإيطاليا وقبرص.. صور

لو الفراخ بتطلع ناشفة.. السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية

الفراخ بتطلع ناشفة؟ السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية
الفراخ بتطلع ناشفة؟ السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية
الفراخ بتطلع ناشفة؟ السر في خطوة بتعمليها قبل التسوية

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد