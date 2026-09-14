أخبار التكنولوجيا| ميزة سرية جديدة في واتساب تختصر وقت مشاهدة الحالات.. آبل ترفع أسعار عدة هواتف آيفون بعد إطلاق iPhone 18 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



بدأ تطبيق واتساب طرح ميزة جديدة تتيح لمستخدمي أجهزة آيفون مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة عبر “الحالة” بسرعة مضاعفة، في خطوة تستهدف تسهيل استعراض عدد أكبر من التحديثات في وقت أقل.

يمثل آيفون Duo وiPhone 18 Pro Max رؤيتين مختلفتين لهواتف آبل الرائدة، حيث يأتي Duo بتصميم قابل للطي وشاشة داخلية أكبر، بينما يركز Pro Max على الأداء والكاميرات وتجربة الهاتف التقليدية.

بعد نحو شهر من الكشف عن برنامج HyperOS 4 التجريبي في الصين، بدأت شركة شاومي أخيرا توسيعه إلى الأسواق العالمية، حيث أطلقت الشركة البرنامج التجريبي لثلاثة هواتف، على أن تنضم أجهزة أخرى خلال سبتمبر.



رفعت شركة آبل أسعار عدد من طرازات آيفون الحالية، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق أحدث هواتفها، في خطوة غير معتادة وتخالف النهج الذي تتبعه شركات الهواتف عادةً عند طرح أجيال جديدة.

تزداد المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مع تبني آبل وسامسونج نهجين مختلفين للهواتف ذات الشاشات الكبيرة، يركز آيفون Duo على منظومة آبل وجودة الشاشة وقدرات تصوير الفيديو، بينما يراهن Galaxy Z Fold 8 Ultra على تعدد المهام والكاميرات والإنتاجية بأسلوب أقرب إلى أجهزة الكمبيوتر.

أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق أول وكيل ذكاء اصطناعي موجه للمستهلكين يحمل اسم ميوز Muse، ليقدم للمستخدمين قدرات تتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة، إذ يستطيع تنفيذ مجموعة واسعة من المهام نيابة عنهم.

لا يمثل هاتفا آيفون Duo وهواوي Mate XT 2 Ultimate مجرد جهازين قابلين للطي يتنافسان على الفكرة نفسها، بل يقدمان رؤيتين مختلفتين لمستقبل الهواتف القابلة للطي.

شهد الأسبوع الماضي تطورات متسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تصاعد تحذيرات خبراء من أن التطور السريع للنماذج المتقدمة قد يؤدي إلى عواقب يصعب على البشر السيطرة عليها.

يعتزم تطبيق واتساب رفع الحد الأدنى لمتطلبات تشغيله على هواتف آيفون في وقت لاحق من العام الجاري؛ ما يعني أن مستخدمي بعض أجهزة آبل القديمة سيحتاجون إلى تحديث نظام التشغيل لمواصلة استخدام منصة المراسلة.

