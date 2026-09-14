أخبار التكنولوجيا| ميزة سرية جديدة في واتساب تختصر وقت مشاهدة الحالات.. آبل ترفع أسعار عدة هواتف آيفون بعد إطلاق iPhone 18 Pro

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بنقرة بسيطة على آيفون.. ميزة سرية جديدة في واتساب تختصر وقت مشاهدة الحالات
بدأ تطبيق واتساب طرح ميزة جديدة تتيح لمستخدمي أجهزة آيفون مشاهدة مقاطع الفيديو المنشورة عبر “الحالة” بسرعة مضاعفة، في خطوة تستهدف تسهيل استعراض عدد أكبر من التحديثات في وقت أقل.
آيفون Duo ولا iPhone 18 Pro Max.. من يستحق أموالك؟
يمثل آيفون Duo وiPhone 18 Pro Max رؤيتين مختلفتين لهواتف آبل الرائدة، حيث يأتي Duo بتصميم قابل للطي وشاشة داخلية أكبر، بينما يركز Pro Max على الأداء والكاميرات وتجربة الهاتف التقليدية.
شاومي تبدأ طرح HyperOS 4 التجريبي عالميا.. وهذه الهواتف المؤهلة
بعد نحو شهر من الكشف عن برنامج HyperOS 4 التجريبي في الصين، بدأت شركة شاومي أخيرا توسيعه إلى الأسواق العالمية، حيث أطلقت الشركة البرنامج التجريبي لثلاثة هواتف، على أن تنضم أجهزة أخرى خلال سبتمبر.
آبل ترفع أسعار عدة هواتف آيفون بعد إطلاق iPhone 18 Pro.. والسبب مفاجئ
رفعت شركة آبل أسعار عدد من طرازات آيفون الحالية، وذلك بعد وقت قصير من إطلاق أحدث هواتفها، في خطوة غير معتادة وتخالف النهج الذي تتبعه شركات الهواتف عادةً عند طرح أجيال جديدة.
آيفون Duo ضد Galaxy Z Fold 8 Ultra.. معركة الهواتف القابلة للطي تزداد اشتعالا
تزداد المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي مع تبني آبل وسامسونج نهجين مختلفين للهواتف ذات الشاشات الكبيرة، يركز آيفون Duo على منظومة آبل وجودة الشاشة وقدرات تصوير الفيديو، بينما يراهن Galaxy Z Fold 8 Ultra على تعدد المهام والكاميرات والإنتاجية بأسلوب أقرب إلى أجهزة الكمبيوتر.
كيف تستخدم ميوز من ميتا؟.. بضغطة واحدة يبدأ وكيلك الذكي في تنفيذ المهام
أعلنت شركة ميتا Meta، عن إطلاق أول وكيل ذكاء اصطناعي موجه للمستهلكين يحمل اسم ميوز Muse، ليقدم للمستخدمين قدرات تتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة، إذ يستطيع تنفيذ مجموعة واسعة من المهام نيابة عنهم.
مقارنة بين آيفون Duo وهواوي Mate XT 2 Ultimate.. أيهما يقدم تجربة الهاتف القابل للطي الأفضل؟
لا يمثل هاتفا آيفون Duo وهواوي Mate XT 2 Ultimate مجرد جهازين قابلين للطي يتنافسان على الفكرة نفسها، بل يقدمان رؤيتين مختلفتين لمستقبل الهواتف القابلة للطي.
إنذار من داخل OpenAI.. الذكاء الاصطناعي يهدد بانقراض البشر خلال 3 سنوات
شهد الأسبوع الماضي تطورات متسارعة في عالم الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تصاعد تحذيرات خبراء من أن التطور السريع للنماذج المتقدمة قد يؤدي إلى عواقب يصعب على البشر السيطرة عليها.
5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة
يعتزم تطبيق واتساب رفع الحد الأدنى لمتطلبات تشغيله على هواتف آيفون في وقت لاحق من العام الجاري؛ ما يعني أن مستخدمي بعض أجهزة آبل القديمة سيحتاجون إلى تحديث نظام التشغيل لمواصلة استخدام منصة المراسلة.