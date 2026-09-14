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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شبكة الهاتف "كاملة" بس الإنترنت مقطوع؟ إليك السر والحل

شبكة الهاتف "كاملة" بس الإنترنت مقطوع؟ إليك السر والحل
شبكة الهاتف "كاملة" بس الإنترنت مقطوع؟ إليك السر والحل
لمياء الياسين

هل تظهر لك إشارة شبكة الهاتف كاملة ومع ذلك لا يعمل الإنترنت؟ هذه المشكلة المزعجة تواجه الكثيرين وتمنعهم من تصفح تطبيقاتهم المفضلة.

السر هنا هو أن قوة الإشارة لا تعني بالضرورة أن اتصال البيانات يعمل بكفاءة، فغالباً ما يكون السبب خللاً مؤقتاً في الاتصال، أو حاجة الهاتف لإعادة التسجيل على الشبكة ليعود للعمل بشكل طبيعي.

فإذا كانت بيانات الهاتف لا تعمل برغم من وجود إشارة الشبكة، فيمكنك القيام بتجرّب تشغيل وضع الطيران لبضع ثوانٍ ثم إيقافه مرة أخرى.

وعلى معظم هواتف أندرويد، يمكنك القيام بذلك من خلال قيامك بسحب شريط الإشعارات إلى أسفل، ثم القيام بالضغط على رمز وضع الطيران، والانتظار بضع ثوانٍ، ثم القيام بالضغط على الرمز مرة أخرى لإيقافه.

ويمكن القيام بالوصول إلى الإعداد نفسه وذلك من خلال الإعدادات > الشبكة والإنترنت > وضع الطيران، وذلك مع اختلاف أسماء القوائم قليلًا من هاتف إلى آخر ومن إصدار أندرويد إلى آخر ولا يشترط أن تنتظر فترة طويلة؛ إذ إن القيام بتشغيل وضع الطيران ولبضع ثوانٍ قد يكون كافيًا لتوصيل بعض إرشادات أندرويد بانتظار 10 ثوانٍ قبل إعادة تشغيل الاتصال.

 

لماذا قد تنجح هذه الحيلة؟


قد يفقد الهاتف أحيانًا اتصال البيانات بصورة مؤقتة أو قد يواجه مشكلة في الاتصال بالشبكة التي تستخدمها شركة الاتصالات. وقد يتسبب تفعيل وضع الطيران ثم إيقافه إلى توقف مودم الهاتف عن العمل ثم إعادة تشغيله، ما قد يجبره على محاولة إنشاء اتصال جديد بالشبكة.

ولهذا قد تكون الخطوة مفيدة خصوصًا عندما ترى إشارة 4G أو 5G على الهاتف، لكن صفحات الإنترنت لا تفتح أو التطبيقات لا تستطيع الاتصال بالإنترنت

اتصال البيانات إشارة الشبكة هواتف أندرويد أسماء القوائم وضع الطيران إعادة تشغيل الاتصال

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