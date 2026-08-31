اختبارات الأداء تكشف تراجع كفاءة معالجات Tensor G6 لهواتف Pixel 11 أمام المنافسين

أظهرت اختبارات قياس كفاءة الطاقة والأداء لكل واط التي أجرتها منصة "Geekerwan" المتخصصة في تحليل العتاد، أن معالج "Tensor G6" داخل هواتف "Pixel 11" ومعالج "Tensor G5" داخل "Pixel 10" من شركة "جوجل" (Google) لا يزالان يتخلفان بفارق زمني وتقني واضح عن أحدث معالجات "كوالكوم" و"آبل" الرائدة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Notebookcheck التقني.

نتائج اختبارات كفاءة وحدة المعالجة المركزية CPU

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب بوي جيانج، أن منحنى أداء وحدة المعالجة المركزية لمعالج Tensor G6 جاء متقارباً بشكل وثيق مع معالج Tensor G5 ومعالج "Snapdragon 8 Gen 2" وشريحة "Kirin 9030 Pro" في نطاقات استهلاك الطاقة المنخفضة والمتوسطة؛ حيث بلغت ذروة أداء معالج جوجل نحو 8000 نقطة عند استهلاك طاقة يقارب 11 واط.

ويضع هذا الرقم الشريحة في مرتبة متأخرة كثيراً عن معالج "Snapdragon 8 Elite" الذي حقق نحو 10100 نقطة عند استهلاك 15 واط، وبفارق أكبر لصالح معالجات آبل "A17 Pro" و"A19 Pro" التي سجلت أرقاماً أعلى بكثير عند مستويات سحب طاقة مماثلة أو أقل.

تراجع أداء معالجة الرسوميات واختبارات Steel Nomad Light

أشار المصدر إلى أن اختبارات معالج الرسوميات (GPU) عكست فجوة مماثلة؛ حيث حقق معالج Tensor G6 في اختبار "Steel Nomad Light" نحو 1200 نقطة عند استهلاك 6 واط، ليطابق نتائج Tensor G5 وSnapdragon 8 Gen 2.

وفي المقابل، حقق معالج Snapdragon 8 Elite أكثر من ضعف هذا الأداء بتسجيله 2550 نقطة عند استهلاك 9.5 واط، فضلاً عن تسجيل رقاقات آبل درجات تفوق قياسية، مما جعل خبراء منصة Geekerwan يصفون كفاءة المعالجة المركزية لشريحة Tensor G6 بأنها تماثل معالج Snapdragon 8 Gen 3 الصادر في عام سابق، بينما تماثل كفاءة معالجة الرسوميات معالج Snapdragon 8 Gen 2 الأقدم.

مقارنة معمارية التصنيع ومعالجات كيرين

واوضح تقرير موقع Notebookcheck أن شريحة "Kirin 9030 Pro" من هواوي أظهرت كفاءة تقترب من معالج Tensor G5 على الرغم من اعتمادها على دقة تصنيع أقدم وأقل كثافة مقارنة بدقة تصنيع 3 نانومتر المتقدمة المستخدمة في معالجات جوجل وكوالكوم وآبل المقارنة، مما يسلط الضوء على استمرار تأخر منظومة التنسيق العتادي لمعالجات جوجل المخصصة.

تحديات المنافسة في قطاع الأداء واستهلاك البطارية

ذكرت المصادر التقنية أن هذه النتائج تضع معالجات Tensor خلف الشرائح الرائدة للشركات المنافسة بفارق عدة أجيال في كفاءة الطاقة، مما يعني استهلاكاً أعلى للبطارية وارتفاعاً أكبر في درجات الحرارة عند الضغط العالي وتشغيل الألعاب الثقيلة، على الرغم من تركيز جوجل الأساسي على تعزيز قدرات تسريع مهام الذكاء الاصطناعي "Gemini" محلياً على الهواتف.