جوجل تكشف رسميا عن سلسلة هواتف Pixel 11 وتحدد موعد توفرها وأسعارها

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية رسمياً عن إطلاق سلسلتها الرائدة الجديدة من الهواتف الذكية التي تضم أربعة طرازات هي "Pixel 11" و"Pixel 11 Pro" و"Pixel 11 Pro XL" بالإضافة إلى الهاتف القابل للطي "Pixel 11 Pro Fold"، مع فتح باب الحجز المسبق تمهيداً لبدء توفرها في الأسواق اعتباراً من 20 أغسطس 2026، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع GSMArena التقني.

تغييرات هيكل الذاكرة وخيارات الأسعار العالمية

وأوضح التقرير أن شركة جوجل أجرت تعديلاً شاملاً على خيارات التخزين والذاكرة العشوائية؛ حيث ألغت خيار التخزين بسعة 128 جيجابايت لتصبح سعة 256 جيجابايت هي الخيار الأساسي لجميع طرازات السلسلة.

وتأتي النسخ الأساسية من طرازي "Pro" و"Pro XL" بسعة 256 جيجابايت مقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، بينما تقتصر ذاكرة 16 جيجابايت على سعات 512 جيجابايت و1 تيرابايت.

ويبدأ سعر هاتف "Pixel 11" في السوق الأمريكية من 900 دولار، في حين يبدأ سعر "Pixel 11 Pro" من 1100 دولار، و"Pixel 11 Pro XL" من 1300 دولار، بينما يبدأ هاتف "Pixel 11 Pro Fold" القابل للطي من 1900 دولار.

مواصفات وتحديثات هاتف Pixel 11 القياسي

أشار المصدر إلى تزويد الطراز القياسي "Pixel 11" بمعالج جوجل الجديد "Tensor G6"، مع ترقية مستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل ليصبح بحجم أكبر يبلغ 1/1.56 بوصة مقارنة بمستشعر 1/2.0 بوصة في الجيل السابق.

كما رفعت جوجل قدرة الشحن اللاسلكي المغناطيسي "Pixelsnap" إلى 25 واط بدلاً من 15 واط، مع الإبقاء على سرعة الشحن السلكي عند 30 واط وسعة بطارية مطابقة للإصدار السابق، مع غياب إضاءة "HiLight RGB LED".

تحديثات طرازي Pixel 11 Pro وPro XL في الكاميرات والشاشات

بيّن التقرير أن هاتف "Pixel 11 Pro" يضم شاشة بتقنية "LTPO" قياس 6.3 بوصة أكثر دقة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر 1/1.3 بوصة، وكاميرا تقريب (Telephoto) بدقة 48 ميجابكسل بمستشعر 1/1.95 بوصة ودعم التقريب البصري حتى 5x (بعد بؤري 106 ملم)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 42 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4850 مللي أمبير/ساعة.

وفي المقابل، يتميز طراز "Pixel 11 Pro XL" بشاشة أكبر قياس 6.8 بوصة، وبطارية بسعة 5115 مللي أمبير/ساعة، وسرعة شحن سلكي تصل إلى 45 واط.

هاتف Pixel 11 Pro Fold القابل للطي بتصميم أنحف

ذكر تقرير موقع GSMArena أن هاتف "Pixel 11 Pro Fold" حصل على شاشة غطاء خارجية أكبر بقياس 6.5 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 8.0 بوصات، مع ترقية الكاميرا الرئيسية إلى مستشعر 48 ميجابكسل بحجم 1/1.56 بوصة، ودعم الشحن اللاسلكي بقدرة 25 واط.

ونجحت جوجل في تقليص أبعاد ووزن الجهاز ليصبح بسُمك 10.1 ملم أثناء الطي (و5 ملم عند الفتح) ووزن 239 جراماً مقارنة بوزن 258 جراماً في الجيل السابق، مع تزويده ببطارية سعتها 4806 مللي أمبير/ساعة.