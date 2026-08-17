قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال جديد بقوة 5.87 ريختر يضرب فلوريس الإندونيسية
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. مزايا الإلتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
دعاء الفجر لزوال الكرب.. أدعية مأثورة لتفريج الهموم وقضاء الحوائج
سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2026 في السعودية
استعد للتحويل.. موعد تقليل الاغتراب 2026 رسميا وشروط القبول
كوريا الجنوبية ترد على ترامب: المناورات العسكرية مع أمريكا تجرى كما هو مخطط
رابطة الأندية ترفض تطبيق عقوبة تغطية الفم في الدوري الممتاز
تباطؤ حركة الشحن في مضيق هرمز بعد هجمات على الناقلات
حماس تدعو مجلس السلام إلى إلزام إسرائيل بخطة غزة ووضع جدول زمني للتنفيذ
الحبس عقوبة حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الإثنين.. آخر تحديث
الأكثر فتكا في تاريخ البلاد.. إيبولا يقضي على 2325 شخصا في الكونغو الديمقراطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف رسميا عن سلسلة هواتف Pixel 11 وتحدد موعد توفرها وأسعارها

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية رسمياً عن إطلاق سلسلتها الرائدة الجديدة من الهواتف الذكية التي تضم أربعة طرازات هي "Pixel 11" و"Pixel 11 Pro" و"Pixel 11 Pro XL" بالإضافة إلى الهاتف القابل للطي "Pixel 11 Pro Fold"، مع فتح باب الحجز المسبق تمهيداً لبدء توفرها في الأسواق اعتباراً من 20 أغسطس 2026، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع GSMArena التقني.

تغييرات هيكل الذاكرة وخيارات الأسعار العالمية

وأوضح التقرير أن شركة جوجل أجرت تعديلاً شاملاً على خيارات التخزين والذاكرة العشوائية؛ حيث ألغت خيار التخزين بسعة 128 جيجابايت لتصبح سعة 256 جيجابايت هي الخيار الأساسي لجميع طرازات السلسلة. 

وتأتي النسخ الأساسية من طرازي "Pro" و"Pro XL" بسعة 256 جيجابايت مقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، بينما تقتصر ذاكرة 16 جيجابايت على سعات 512 جيجابايت و1 تيرابايت. 

ويبدأ سعر هاتف "Pixel 11" في السوق الأمريكية من 900 دولار، في حين يبدأ سعر "Pixel 11 Pro" من 1100 دولار، و"Pixel 11 Pro XL" من 1300 دولار، بينما يبدأ هاتف "Pixel 11 Pro Fold" القابل للطي من 1900 دولار.

مواصفات وتحديثات هاتف Pixel 11 القياسي

أشار المصدر إلى تزويد الطراز القياسي "Pixel 11" بمعالج جوجل الجديد "Tensor G6"، مع ترقية مستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل ليصبح بحجم أكبر يبلغ 1/1.56 بوصة مقارنة بمستشعر 1/2.0 بوصة في الجيل السابق.

كما رفعت جوجل قدرة الشحن اللاسلكي المغناطيسي "Pixelsnap" إلى 25 واط بدلاً من 15 واط، مع الإبقاء على سرعة الشحن السلكي عند 30 واط وسعة بطارية مطابقة للإصدار السابق، مع غياب إضاءة "HiLight RGB LED".

تحديثات طرازي Pixel 11 Pro وPro XL في الكاميرات والشاشات

بيّن التقرير أن هاتف "Pixel 11 Pro" يضم شاشة بتقنية "LTPO" قياس 6.3 بوصة أكثر دقة، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر 1/1.3 بوصة، وكاميرا تقريب (Telephoto) بدقة 48 ميجابكسل بمستشعر 1/1.95 بوصة ودعم التقريب البصري حتى 5x (بعد بؤري 106 ملم)، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 42 ميجابكسل، وبطارية بسعة 4850 مللي أمبير/ساعة. 

وفي المقابل، يتميز طراز "Pixel 11 Pro XL" بشاشة أكبر قياس 6.8 بوصة، وبطارية بسعة 5115 مللي أمبير/ساعة، وسرعة شحن سلكي تصل إلى 45 واط.

هاتف Pixel 11 Pro Fold القابل للطي بتصميم أنحف

ذكر تقرير موقع GSMArena أن هاتف "Pixel 11 Pro Fold" حصل على شاشة غطاء خارجية أكبر بقياس 6.5 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 8.0 بوصات، مع ترقية الكاميرا الرئيسية إلى مستشعر 48 ميجابكسل بحجم 1/1.56 بوصة، ودعم الشحن اللاسلكي بقدرة 25 واط. 

ونجحت جوجل في تقليص أبعاد ووزن الجهاز ليصبح بسُمك 10.1 ملم أثناء الطي (و5 ملم عند الفتح) ووزن 239 جراماً مقارنة بوزن 258 جراماً في الجيل السابق، مع تزويده ببطارية سعتها 4806 مللي أمبير/ساعة.

جوجل Pixel 11 Pixel 11 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026

لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي الجديد لـ183 يوم..ويكشف السبب

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

أسعار السبائك الذهب اليوم

سبيكة10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم بعد الارتفاع

ترشيحاتنا

المتهم

راحت تحصل منه قسط.. القبض على تاجر تعدى بالضرب على موظفة بدمياط

المستشار محمد السعيد الشربيني

محاكمة 3 متهمين بخلية النزهة الإرهابية.. غدا

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد