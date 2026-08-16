جوجل تطلق خيارات تخصيص موسعة وتدابير أمنية جديدة في تحديث Android 17

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية التحديث التجريبي الثالث "Android 17 QPR2 Beta 3" لهواتف "بكسل" الذكية المؤهلة، حيث قدّمت حزمة واسعة من خيارات التخصيص المتقدمة لواجهة المستخدم إلى جانب تعزيز منظومة الأمان وإصلاح مجموعة من الأخطاء البرمجية، وذلك وفقاً لما أورده موقع GSMArena وموقع Android Police المتخصصين في الأخبار التقنية.

محرر متطور لتخطيط قائمة الإعدادات السريعة

أوضح التقرير أن التغيير الأبرز في تحديث نظام "أندرويد 17" يتمثل في إضافة محرر مخصص لتخطيط قائمة الإعدادات السريعة (Quick Settings layout editor)، مما يمنح المستخدمين مرونة كاملة في إعادة ترتيب أزرار ومفاتيح التحكم ومربعات الاختصارات وفق تفضيلاتهم الشخصية.

ويتيح النظام للمستخدم تحديد الأزرار التي يرغب في تكبير حجمها لتصبح مربعات بارزة، مع إمكانية تحريك موضع شريط ضبط السطوع ومشغل الوسائط المتعددة ونقلهما إلى الجزء السفلي من الشاشة لتسهيل الوصول إليهما أثناء الاستخدام بيد واحدة.

أدوات موسعة لضبط الألوان وتأثيرات التمويه البصري

أشار المصدر إلى تزويد التحديث الجديد بخيارات أوسع للسمات الجمالية والألوان، حيث يشتمل على شريط تمرير جديد يتيح تعديل درجات الألوان وتخصيص أنماط الألوان الأربعة الرئيسية بدقة متناهية لمنح المستخدمين تحكماً أعمق في المظهر المرئي العام للنظام، بعد أن خضعت هذه الخاصية للاختبار مسبقاً في قنوات المطورين التجريبية (Canary).

كما وسّعت شركة جوجل نطاق تأثيرات التمويه البصري (Blur effects) لتشمل اختصارات شاشة القفل، وزر مستشعر بصمة الإصبع، وقائمة الإشعارات.

حماية أمنية مشددة ضد حيل الاحتيال والهندسة الاجتماعية

بيّن تقرير موقع Android Police أن التحديث يفرض قيوداً أمنية صارمة على عمليات تحويل المكالمات البرمجية لحماية المستخدمين من الوقوع في فخاخ الاحتيال والهندسة الاجتماعية.

وبموجب التحديث، قيدت جوجل الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات "sendUssdRequest" لرموز تحويل المكالمات، مع حظر التطبيقات العادية التي تحاول تشغيل تلك الرموز تلقائياً في الخلفية، بالإضافة إلى فرض إظهار نافذة تأكيد على مستوى نظام التشغيل قبل تنفيذ أي أمر تحويل مكالمات يدوياً عبر تطبيق الاتصال، مع الإبقاء على خدمات الاستعلام عن الرصيد والمعاملات المالية عبر رموز "USSD" دون تغيير.

موعد الإطلاق الرسمي وقائمة الأجهزة المؤهلة

ذكرت المصادر التقنية أن التحديث التجريبي بدأ بالوصول الفعلي عبر الهواء (OTA) للمشتركين في برنامج المعاينة العامة لهواتف "Pixel"، كما وفّرت جوجل ملفات النظام للتحميل اليدوي عبر موقعها الرسمي للمطورين لكافة الأجهزة المتوافقة بدءاً من هاتف "Pixel 6a" وصولاً إلى الإصدارات الأحدث.

ومن المقرر أن تصدر جوجل النسخة المستقرة والنهائية من تحديث "Android 17 QPR2" لعموم المستخدمين في شهر ديسمبر القادم.