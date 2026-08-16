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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طفرة في البرمجة والاستجابة .. جوجل تُبهر الجميع بـ Gemini 3.7 Flash الجديد

Gemini 3.7 Flash
Gemini 3.7 Flash
احمد الشريف

أعلنت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية، في بيان رسمي نقله موقع "جي إس إم أرينا" (GSMArena) التقني المتخصص، عن إطلاق أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي التوليدي تحت اسم "جيميني 3.7 فلاش" (Gemini 3.7 Flash)، مستهدفة رفع كفاءة الاستجابة السريعة وتقليل زمن التأخير بداخل معالجة النصوص والمهام المتعددة.

تفاصيل إطلاق نموذج Gemini 3.7 Flash والترقيات الهيكلية 

وبحسب ما أورده موقع “GSMArena ” ، يأتي إطلاق إصدار Gemini 3.7 Flash كترقية معمارية مباشرة تهدف إلى الجمع بين سرعة الأداء الفائقة والدقة الحسابية العالية، مما يتيح للمطورين والمستخدمين معالجة البيانات المعقدة والاستفسارات الفورية بكفاءة أكبر مقارنة بالإصدارات السابقة.

وأوضح التقرير أن النموذج الجديد يعتمد على تقنيات الاستدلال الهجين (Hybrid Reasoning)، التي تمنح النظام القدرة على التفكير المعمق في المشكلات الصعبة قبل توليد الإجابات، بالتوازي مع الحفاظ على زمن استجابة سريع للغاية للمهام اليومية الخفيفة.

المزايا التقنية ودعم السياق اللغوي الواسع 

وأفاد التقرير بأن نموذج Gemini 3.7 Flash يدعم نافذة سياق واسعة لمعالجة المدخلات الضخمة، بما في ذلك الأكواد البرمجية الطويلة، والمستندات الموسعة، وملفات الفيديو والصوت عالية الجودة، دون فقدان ترابط المعلومات أو التأثير على سرعة التوليد.

وذكر الموقع التقني أن النموذج سجل تحسينات ملموسة في مجالات كتابة البرمجيات، وحل المسائل الرياضية، والتحليل متعدد الوسائط، مما يجعله مناسباً لبناء التطبيقات التفاعلية التي تتطلب ردوداً فورية مثل روبوتات الدردشة ومساعدات خدمة العملاء الآلية.

طرق الوصول والتوافر للمطورين والمستخدمين 

وأشار التقرير  لموقع GSMArena إلى أن جوجل أتاحت نموذج Gemini 3.7 Flash رسمياً للمطورين والشركات عبر منصة "جوجل إيه آي ستوديو" (Google AI Studio) وواجهات البرمجة التطبيقية (Vertex AI)، تمهيداً لدمجه بداخل مختلف الخدمات والمنتجات الرقمية.

كما بدأت الشركة في دمج النموذج الجديد تدريجياً بداخل تطبيق ومنصة Gemini الموجهة لعموم المستخدمين على الهواتف الذكية ومتصفحات الويب، مع استمرار العمل على تحديث البنية التحتية لتوفير أعلى مستويات الأمان البرمجي ودقة البيانات.

Google جوجل Gemini 37 Flash ذكاء الاصطناعي

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