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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطرح خصمًا إضافيًا يصل إلى 175 دولارًا على سلسلة Pixel 11

Pixel 11
Pixel 11
احمد الشريف

طرحت شركة جوجل خصماً جديداً على سلسلة هواتف Pixel 11 و ساعة Pixel Watch 5، يصل إلى 175 دولاراً، وذلك من خلال برنامج مكافآت Play Points، كجزء من عروض ما بعد الإطلاق، وفقاً لما ذكرته مجلة "9to5Google" .

تفاصيل الخصم وطريقة الحصول عليه

أوضحت المجلة أن الخصومات تُقدّم عبر متجر Play، وتختلف قيمتها حسب المستخدم ومستواه في برنامج Play Points. 

وتظهر هذه العروض ضمن لافتة Play Points ثم قسم "المزايا" (Perks)، حيث يمكن للمستخدمين المطابقين لشروط معينة الحصول على خصم "مكافأة المستوى" (Level Perk) على أجهزة Pixel 11 . ولا يتطلب الأمر سوى اختيار الخصم المرغوب واسترداده (Redeem)، والذي يفتح صفحة في متجر جوجل لإتمام عملية الشراء .

قيم الخصومات المتاحة

وفقاً للتقرير، تختلف قيمة الخصم الممنوح للمستخدمين، لكن القيم التي تم رصدها تشمل ،خصم 125 دولاراً على هاتفي Pixel 11 وPixel 11 Pro/XL و خصم 175 دولاراً على هاتف Pixel 11 Pro Fold .

خصم 60 دولاراً على ساعة Pixel Watch 5 .
وأشارت المجلة إلى أن بعض المستخدمين قد يحصلون على خصم يصل إلى 150 دولاراً على طرازات Pro .

شروط الخصم وإمكانية الدمج

أشارت 9to5Google إلى أن هذه الخصومات تتطلب مستوى معيناً في برنامج Play Points، وبالتالي قد لا تكون متاحة للجميع . ولا يمكن دمج هذا الخصم مع رموز ترويجية أخرى، لكن يمكن تجميعه مع عروض الاستبدال (trade-ins) أو أرصدة المتجر الأخرى (store credit) .

Pixel 11 ساعة Pixel Watch 5 Play Points

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