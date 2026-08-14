قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الظهور الأول.. تريزيجيه أساسيًا مع الرياض أمام الاتفاق في الدوري السعودي
القيادة المركزية الأمريكية: بحار يوجّه مروحية خلال عمليات ليلية في بحر العرب
تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟
القصة الكاملة لجريمة 15 مايو.. كيف تحولت جلسة صلح عائلية إلى مجـ زرة دامـ ية؟
مأساة الدواويس بالإسماعيلية.. هشام موسى يروي حكاية أسر فقدت أبناءها وسندها
دبلوماسي أمريكي سابق: الخروج من مأزق واشنطن وطهران لن يحدث بين عشية وضحاها
إشادة عالمية بأداء قطاع البترول المصري تدفع الشركات لتوسيع أعمالها ومشروعاتها
الخارجية الأمريكية: استقرار الضفة الغربية يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف السلام
مدير أمن الأقصر يتابع حادث غرق 5 شباب بإسنا ويشرف على البحث عن المفقودين.. صور
وزير الخارجية العراقي: دعمنا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة «ثابت»
مسئول أمريكى: دور الجيش أساسي للحفاظ على الاستقرار في لبنان
تقارير صحفية تكشف عن تحركات قوية لإحداث تغييرات في قيادة «فيفا»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل توسع دعم معيار الدفع FeliCa في هواتف Pixel 11 خارج اليابان

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت وثائق دعم رسمية من جوجل عن توسيع نطاق دعم معيار الدفع اللاسلكي FeliCa في هواتف Pixel 11، حيث ستدعم جميع طرازات Pixel 11 Pro Fold هذا المعيار عالمياً، بالإضافة إلى دعم طرازات Pixel 11 وPixel 11 Pro خارج الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته مجلة "Android Authority" .

دعم أوسع لمعيار الدفع الياباني

أوضحت المجلة أن معيار FeliCa هو حل دفع لاسلكي شائع في اليابان، يستخدم في المدفوعات وأنظمة النقل العام، ويتطلب وجود أجهزة مخصصة في الهاتف . وكانت جوجل تقيد هذا الدعم سابقاً على هواتف Pixel المباعة في اليابان فقط، رغم أن الأجهزة خارج البلاد كانت تحمل الأجهزة المطلوبة، بل وحتى وجود وحدة Magisk تمكن من تفعيل الميزة .

التفاصيل حسب الطرازات والمناطق

ذكر التقرير أن صفحة الدعم الرسمية لجوجل أكدت أن هاتف Pixel 11 Pro Fold سيدعم FeliCa في جميع الأسواق العالمية . 

كما أظهرت الصفحة أن طرازي Pixel 11 وPixel 11 Pro سيحصلان على الدعم خارج الولايات المتحدة، مع بقاء النسخ المباعة في السوق الأمريكية خالية من هذه الميزة .

فوائد للمسافرين ومستقبل التبني

أشارت Android Authority إلى أن هذا التوسع في الدعم يُعد خبراً جيداً للمسافرين، حيث لن يحتاجوا لشراء هاتف جديد داخل اليابان للاستفادة من المدفوعات أو استخدام الهاتف كبطاقة دخول للنقل العام أو الأبواب . 

وأضافت أن اعتماد هذا المعيار قد لا يتوقف عند جوجل، حيث أفادت تقارير سابقة بأن سلسلة Galaxy S27 الدولية قد تحصل على دعم FeliCa أيضاً، مما يعزز انتشار المعيار مستقبلاً .

جوجل Pixel 11 هواتف Pixel 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

صورة ارشيفية

جريمة أسرية تهز محطة الرمل.. مصرع فتاة على يد شقيقيها بالإسكندرية

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

قاتل شقيقه بالمنوفية

دمـ اء في بيت العائلة.. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية ويوثق جريمته ببث مباشر

المولد النبوي

حقيقة ترحيلها رسمياً|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. والعطلات المتبقية خلال العام

بالصور

فى يومها العالمى.. كيف ساعدت السحالى فى علاج الربو وجلب الحظ؟

معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي
معلومات لا تعرفها عن السحالي في اليوم العالمي للسحالي

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها الملكية بسبب سلوك غير لائق.. ماذا حدث؟

سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها
سلطان بروناي يجرد زوجة ابنه من ألقابها

طريقة عمل الفلفل المحشى بـ3 حشوات مختلفة بعيدًا عن الأرز التقليدى

حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز
حشوات الفلفل المحشي بدون أرز

5 عادات بسيطة تساعد على الوقاية من البواسير 80%

عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير
عادات بسيطة تحميك من الإصابة بالبواسير

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد