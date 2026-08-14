جوجل توسع دعم معيار الدفع FeliCa في هواتف Pixel 11 خارج اليابان

كشفت وثائق دعم رسمية من جوجل عن توسيع نطاق دعم معيار الدفع اللاسلكي FeliCa في هواتف Pixel 11، حيث ستدعم جميع طرازات Pixel 11 Pro Fold هذا المعيار عالمياً، بالإضافة إلى دعم طرازات Pixel 11 وPixel 11 Pro خارج الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته مجلة "Android Authority" .

دعم أوسع لمعيار الدفع الياباني

أوضحت المجلة أن معيار FeliCa هو حل دفع لاسلكي شائع في اليابان، يستخدم في المدفوعات وأنظمة النقل العام، ويتطلب وجود أجهزة مخصصة في الهاتف . وكانت جوجل تقيد هذا الدعم سابقاً على هواتف Pixel المباعة في اليابان فقط، رغم أن الأجهزة خارج البلاد كانت تحمل الأجهزة المطلوبة، بل وحتى وجود وحدة Magisk تمكن من تفعيل الميزة .

التفاصيل حسب الطرازات والمناطق

ذكر التقرير أن صفحة الدعم الرسمية لجوجل أكدت أن هاتف Pixel 11 Pro Fold سيدعم FeliCa في جميع الأسواق العالمية .

كما أظهرت الصفحة أن طرازي Pixel 11 وPixel 11 Pro سيحصلان على الدعم خارج الولايات المتحدة، مع بقاء النسخ المباعة في السوق الأمريكية خالية من هذه الميزة .

فوائد للمسافرين ومستقبل التبني

أشارت Android Authority إلى أن هذا التوسع في الدعم يُعد خبراً جيداً للمسافرين، حيث لن يحتاجوا لشراء هاتف جديد داخل اليابان للاستفادة من المدفوعات أو استخدام الهاتف كبطاقة دخول للنقل العام أو الأبواب .

وأضافت أن اعتماد هذا المعيار قد لا يتوقف عند جوجل، حيث أفادت تقارير سابقة بأن سلسلة Galaxy S27 الدولية قد تحصل على دعم FeliCa أيضاً، مما يعزز انتشار المعيار مستقبلاً .