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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تستعد للإعلان عن 4 هواتف Pixel 11 وساعة ذكية وأداة تتبع جديدة في حدث 12 أغسطس

هواتف Pixel 11
هواتف Pixel 11
احمد الشريف

كشفت جوجل عن تفاصيل حدثها السنوي المرتقب "Made by Google" المخصص للإعلان عن هواتف Pixel، والمقرر انعقاده يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس، في توقيت مسائي غير معتاد، حيث ينطلق في الساعة السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الثالثة مساءً بتوقيت المحيط الهادئ). 

وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" المتخصص، فإن الحدث سيشهد الكشف عن أربعة نماذج جديدة من هواتف Pixel، إلى جانب ساعات ذكية محدثة، ولون جديد لسماعات الأذن اللاسلكية، وربما أداة تتبع جديدة منافسة لأجهزة AirTag من آبل، مع استضافة غير متوقعة من قبل المذيع الكوميدي تريفور نوح.

إعلان مفاجئ قبل الحدث الرسمي

أشار تقرير موقع "ذا فيرج" إلى أن موقع متجر جوجل الرسمي قد وضع مؤقتًا لطلب Pixel 11 مسبقًا، ينتهي عدّه التنازلي في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي من نفس يوم الأربعاء، وهو ما يسبق موعد انطلاق الفعالية الرسمية بعدة ساعات. 

وأوضح التقرير أن هذا الأمر قد يعني أن جميع تفاصيل الأجهزة الجديدة قد يتم الكشف عنها رسميًا قبل وقت طويل من انعقاد الحدث الذي ستُقدمه الشركة، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت غير المعتاد للحدث وحضور مذيع مشهور يمثلان أمرين غريبين مقارنة بفعاليات جوجل السابقة التي كانت تُعقد عادةً في منتصف النهار أو الصباح الباكر.

[عنوان فرعي 2] أربعة هواتف Pixel 11 بمواصفات متطورة

أوضح التقرير أن جوجل ستعلن عن أربعة هواتف ذكية جديدة ضمن سلسلة Pixel 11، وهي Pixel 11، وPixel 11 Pro، وPixel 11 Pro XL، وPixel 11 Pro Fold، خلفًا للجيل الحالي. 

وأشارت الشركة في موادها الترويجية للحدث إلى لمحات من هواتف Pro القابلة للطي والمتقدمة، لكن التقرير وصف هذه الأجهزة بأنها قد تكون تحديثات متكررة إلى حد كبير (iterative updates) عن سابقاتها، دون أن يذكر تفاصيل إضافية عن المواصفات الدقيقة.

 ساعات ذكية محدثة وأدوات جديدة

لفت التقرير إلى أن التسريبات تشير إلى إمكانية إعلان جوجل عن ساعات ذكية محدثة، بالإضافة إلى طرح لون جديد لسماعات الأذن اللاسلكية.

 والأكثر إثارة للاهتمام، بحسب المصدر، هو احتمال كشف النقاب عن أداة تتبع جديدة تعمل بتقنية مشابهة لأجهزة AirTag من آبل، وهي خطوة قد توسع نظام جوجل البيئي للأجهزة القابلة للارتداء والملحقات.

موعد ومكان البث المباشر

سيُبث حدث "Made by Google" مباشرة عبر منصة يوتيوب، ويمكن للمهتمين متابعته لمعرفة كل ما ستكشف عنه الشركة الأمريكية العملاقة. 

ويُقام الحدث في موعد غير اعتيادي بالنسبة لفعاليات جوجل التقنية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الشركة تخطط لتغيير استراتيجيتها في الإعلان عن المنتجات، خاصة مع احتمال تسرب جميع المعلومات عبر متجرها الإلكتروني قبل ساعات من المؤتمر الصحفي الرسمي.

هواتف Pixel 11 Pixel هواتف Pixel AirTag

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