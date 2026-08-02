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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تسحب ميزة الذكاء الاصطناعي من Google Earth بعد يوم واحد من إطلاقها

Google Earth
Google Earth
احمد الشريف

أطلقت شركة جوجل، يوم الخميس، ميزة جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي داخل تطبيق Google Earth، تتيح لأي مستخدم إنشاء صور مزيفة للمواقع الجغرافية، قبل أن تتراجع عنها الشركة يوم الجمعة التالي مباشرة، عقب موجة انتقادات واسعة عبر الإنترنت.

مستخدمون يبتكرون صورًا مزيفة لأحداث ومواقع حساسة

استخدم بعض المستخدمين الميزة الجديدة لإنشاء صور مزيفة، من بينها صورة لمحطة طاقة نووية وهمية في إيران، وصورة لطائرة تصطدم بمبنى One World Trade Center في نيويورك، إلى جانب صورة أظهرت تجمعًا لمهاجرين قرب الحدود الأمريكية المكسيكية.

تعليق جوجل الرسمي: نراجع الميزة لتعزيز الضوابط

قالت جوجل، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: "نعلم أن الناس يثقون بشكل خاص في Google Earth للحصول على رؤية موثوقة للعالم، شهدنا استخدام محترفين في المجال الجغرافي المكاني لهذه الميزة في أغراض متعددة مفيدة، إلا أننا رصدنا أيضًا مستخدمين يشاركون لقطات شاشة لصور مولّدة تبدو مخالفة لسياساتنا". 

وأضافت الشركة: “لذلك نقوم بالتراجع عن هذه الميزة في Google Earth بينما نعمل على تطبيق ضوابط أكثر صرامة”.

 من المهم الإشارة إلى أن الصور المولّدة لم تظهر في التجربة الرئيسية لتطبيق Google Earth ليراها آخرون، وكانت تحمل علامة مائية تشير إلى أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي".

رد فعل واسع من مستخدمي الإنترنت

جاء قرار جوجل بسحب الميزة وسط ردود فعل إيجابية بشكل عام من المستخدمين، الذين عبّر كثير منهم عن استيائهم من إطلاق هذه الميزة أساسًا.

Google Earth جوجل Google

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