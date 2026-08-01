قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة
إحالة أوراق المتهم بقتل طليقته بالمنوفية إلى فضيلة المفتي في الجلسة الأولى
قبل طرحها بالأسواق.. صحة القليوبية تضبط طنًا من أجزاء الدواجن مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص
ترامب يشيد بقيادة الملك محمد السادس ويؤكد دعم واشنطن للشراكة مع المغرب
ثابتة دون تغيير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو في السوق الرسمية الآن
التسجيل في مصر الرقمية 2026.. خطوات إنشاء الحساب والخدمات المتاحة
إحالة أوراق 3 طلاب للمفتي في قتل شاب بشبرا الخيمة
حقيقة فيديو أثار الجدل في سوهاج.. الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحطيم كاميرا مراقبة وتعدي على سيدة وأبناؤها
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. تصاعد عمليات الهدم الإسرائيلية في جنوب لبنان يثير قلقاً بالغاً
لطائف أساليب الدعاء عند النبي.. تعرف عليها
150 يوما بلا هاتف أو كمبيوتر.. لغز اختفاء مجتبى خامنئي يتصدر المشهد الاستخباراتي الإسرائيلي والأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تُلغي ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي في Google Earth

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل التابعة لألفابت، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، تراجعها عن ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي التي كانت قد أطلقتها في تطبيق Google Earth قبل يوم واحد فقط، وذلك بعد أن شارك مستخدمون صورًا بدت مخالفة لسياسات الشركة.

ميزة Nano Banana 2 لتوليد صور واقعية لأي موقع حول العالم

اعتمدت الميزة على نموذج الذكاء الاصطناعي "Nano Banana 2" التابع لجوجل، وأتاحت للمستخدمين توليد صور واقعية مبنية على صور الأقمار الصناعية والصور الجوية والنماذج ثلاثية الأبعاد الخاصة بتطبيق Google Earth، عبر كتابة وصف نصي لأي موقع في العالم. 

وواجهت الأداة انتقادات بشأن احتمالية استخدامها في نشر معلومات مضللة، إذ سمحت للمستخدمين بابتكار مشاهد وهمية فوق صور حقيقية لمعالم ومواقع أثرية.

تعليق جوجل الرسمي: إيقاف الميزة لتعزيز الضوابط

قالت جوجل، في تصريح نشرته عبر منصة إكس (X): "شهدنا استخدام محترفين في المجال الجغرافي المكاني لهذه الميزة في أغراض متعددة مفيدة، إلا أننا رصدنا أيضًا مستخدمين يشاركون لقطات شاشة لصور مولّدة تبدو مخالفة لسياساتنا". وأضافت الشركة أنها تعمل على إيقاف الميزة مؤقتًا ريثما يتم تطوير ضوابط أكثر صرامة.

لم توضح جوجل طبيعة الصور التي خالفت سياساتها، لكنها أكدت أن هذه الصور لم تظهر ضمن التجربة الرئيسية لتطبيق Google Earth، وأنها كانت تحمل علامة مائية تشير إلى أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

سلسلة تراجعات في قطاع التقنية عن ميزات الذكاء الاصطناعي

اضطرت شركات تقنية كبرى، في سياق سباقها لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، إلى تعديل أو تقييد أو إيقاف بعض هذه الميزات مؤقتًا بسبب مخالفات المستخدمين والمعلومات المضللة ومخاوف تتعلق بالسياسات. 

وكانت شركة ميتا قد أوقفت في وقت سابق من الشهر الجاري ميزة "Muse Image" للذكاء الاصطناعي، التي كانت تتيح للمستخدمين توليد صور باستخدام حسابات إنستغرام العامة، بعد انتقادات واسعة بشأن الخصوصية، شملت أيضًا نقابة هوليوودية.

جوجل شركة جوجل بالذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد المرحلة الأولى والحد الأدنى للقبول

عداد الكهرباء

سر صغير للحفاظ على رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

غير العداد من كودي إلى قانوني

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح؟

تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ يكشف تطورات حالته الصحية ويوجه رسالة شكر إلى أمير عيد

بيزيرا

عضو بمجلس الزمالك يفجر مفاجأة بشأن بيزيرا

عداد الكهرباء

بعد ارتفاع أسعار الكهرباء.. إزاي تغير العداد من كودي إلى قانوني بدون تصالح

جون ادوارد

أحمد سليمان يكشف سبب رحيل جون إدوارد عن الزمالك

الأهلي

أحمد سليمان: تأجيل انطلاق الدوري يصب في مصلحة الزمالك.. ومواجهة الأهلي وبرشلونة سبب كاف

ترشيحاتنا

حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم يتصدر غلاف صحيفة SPORT بعد تألقه أمام برمنجهام

داني ويلبيك

رسميًا .. تشيلسي يضم داني ويلبيك بطلب من تشابي ألونسو

الهلال السوداني

كاف يرفض استئناف الهلال في قضية مشاركة لاعب نهضة بركان بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

والد تامر حسني

والد تامر حسني .. اختفى عن ابنه 20 عامًا وعاد له وهو نجم النجوم

حسن وائل

جمهور «اللعبة» يحتفل بـ«كريم العاق».. حصل على نتيجة 95.5%؜

أبناء الفنانين

أبناء الفنانين يقتحمون عالم الغناء.. موهبة ولا جينات ولا واسطة؟

شهيد الشهامة

شهيد الشهامة بمطروح.. يوسف أيمن ضحى بحياته لإنقاذ أسرة قبل ساعات من نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد