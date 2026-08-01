جوجل تُلغي ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي في Google Earth

أعلنت شركة جوجل التابعة لألفابت، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز، تراجعها عن ميزة توليد الصور بالذكاء الاصطناعي التي كانت قد أطلقتها في تطبيق Google Earth قبل يوم واحد فقط، وذلك بعد أن شارك مستخدمون صورًا بدت مخالفة لسياسات الشركة.

ميزة Nano Banana 2 لتوليد صور واقعية لأي موقع حول العالم

اعتمدت الميزة على نموذج الذكاء الاصطناعي "Nano Banana 2" التابع لجوجل، وأتاحت للمستخدمين توليد صور واقعية مبنية على صور الأقمار الصناعية والصور الجوية والنماذج ثلاثية الأبعاد الخاصة بتطبيق Google Earth، عبر كتابة وصف نصي لأي موقع في العالم.

وواجهت الأداة انتقادات بشأن احتمالية استخدامها في نشر معلومات مضللة، إذ سمحت للمستخدمين بابتكار مشاهد وهمية فوق صور حقيقية لمعالم ومواقع أثرية.

تعليق جوجل الرسمي: إيقاف الميزة لتعزيز الضوابط

قالت جوجل، في تصريح نشرته عبر منصة إكس (X): "شهدنا استخدام محترفين في المجال الجغرافي المكاني لهذه الميزة في أغراض متعددة مفيدة، إلا أننا رصدنا أيضًا مستخدمين يشاركون لقطات شاشة لصور مولّدة تبدو مخالفة لسياساتنا". وأضافت الشركة أنها تعمل على إيقاف الميزة مؤقتًا ريثما يتم تطوير ضوابط أكثر صرامة.

لم توضح جوجل طبيعة الصور التي خالفت سياساتها، لكنها أكدت أن هذه الصور لم تظهر ضمن التجربة الرئيسية لتطبيق Google Earth، وأنها كانت تحمل علامة مائية تشير إلى أنها من إنتاج الذكاء الاصطناعي.

سلسلة تراجعات في قطاع التقنية عن ميزات الذكاء الاصطناعي

اضطرت شركات تقنية كبرى، في سياق سباقها لدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، إلى تعديل أو تقييد أو إيقاف بعض هذه الميزات مؤقتًا بسبب مخالفات المستخدمين والمعلومات المضللة ومخاوف تتعلق بالسياسات.

وكانت شركة ميتا قد أوقفت في وقت سابق من الشهر الجاري ميزة "Muse Image" للذكاء الاصطناعي، التي كانت تتيح للمستخدمين توليد صور باستخدام حسابات إنستغرام العامة، بعد انتقادات واسعة بشأن الخصوصية، شملت أيضًا نقابة هوليوودية.