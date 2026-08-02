تسريب جديد يكشف جميع ألوان ساعة جوجل Pixel Watch 5 قبل الإطلاق

ظهرت ساعة جوجل Pixel Watch 5، في تسريب جديد تضمن مجموعة من الصور عالية الجودة، استعرضت اللونين المتبقيين من خيارات الساعة، لتمنح المستخدمين نظرة شاملة على التصميم من مختلف الزوايا قبل الإعلان الرسمي.



ويأتي هذا التسريب بعد سلسلة من التسريبات السابقة، كان أبرزها تسريب ضخم كشف في وقت سابق عن لونين من أصل أربعة ألوان ستتوفر بها الساعة، إلى جانب صور لجميع هواتف سلسلة جوجل Pixel 11 المرتقبة.

كما سبق ذلك تسريب آخر استعرض صورا دعائية لهاتف Pixel 11 Pro Fold والإصدار اللوني الجديد من سماعات Pixel Buds Pro 2.



تصميم مألوف وألوان أكثر جرأة



ورغم أن التصميم العام لساعة Pixel Watch 5 يبدو مطابقا تقريبا لما قدمته جوجل في Pixel Watch 4، فإن الشركة تعتمد هذا العام على ألوان جديدة تمنح الساعة مظهرا أكثر حيوية، مع تناغم واضح مع ألوان هواتف Pixel 11.



وتظهر الصور المسربة اللونين الفضي والنحاسي لإطار الساعة، وهما اللونان المطابقان لإطارات هاتفي Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL، أما الأساور فتأتي بألوان مستوحاة من ألوان ظهر الهواتف، وتشمل الأخضر الفاتح والأحمر البرتقالي.

ساعة Pixel Watch 5



واجهة ساعة جديدة وزر مخصص لـ Gemini



وتشير الصور أيضا إلى استمرار استخدام الأساور نفسها التي اعتمدتها جوجل خلال الأجيال السابقة، بينما تأتي النسختان الجديدتان بلمسة نهائية لامعة بدلا من التشطيب غير اللامع الموجود في بعض الإصدارات الأخرى.



كما تكشف التسريبات عن واجهة ساعة جديدة تعتمد تصميما بسيطا بعقربي الساعات والدقائق، بالإضافة إلى زر مخصص لاستدعاء مساعد Gemini المدعوم بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس استمرار جوجل في دمج خدمات الذكاء الاصطناعي ضمن أجهزتها القابلة للارتداء.



الإعلان الرسمي في 12 أغسطس



ومن المتوقع أن تكشف جوجل رسميا عن Pixel Watch 5 خلال فعالية Made by Google المقررة في 12 أغسطس، حيث ينتظر أيضا الإعلان عن سلسلة هواتف Pixel 11 وأجهزة أخرى ضمن منظومة الشركة.



ورغم أن التسريبات الأخيرة لم تكشف عن المواصفات التقنية أو الميزات الجديدة، فإنها تؤكد توجه جوجل نحو تقديم خيارات لونية أكثر جرأة وحيوية، قد تجعل Pixel Watch 5 واحدة من أكثر ساعات الشركة جاذبية حتى الآن.